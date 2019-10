McDavid lance un message clair à ses coéquipiers

Toujours en tête de la section Pacifique, les Oilers d’Edmonton ont ralenti dernièrement.

Après avoir remporté sept de leurs huit premiers rendez-vous du calendrier régulier, les hommes de l’entraîneur-chef Dave Tippett ont échappé quatre de leurs cinq rencontres suivantes. Cette séquence infructueuse s’est d’ailleurs poursuivie mardi, lorsque la formation albertaine a essuyé un revers de 3 à 1 aux mains des Red Wings de Detroit, un club qui avait encaissé huit échecs consécutifs.

Selon le capitaine Connor McDavid, il ne sert à rien de regarder en arrière et de regretter.

«Nous devons être une équipe désespérée, a-t-il indiqué au quotidien Edmonton Sun. Nous avons présenté une fiche de 1-3-1 dans les cinq derniers matchs, donc il faut jouer avec le sentiment d’urgence d’agir. Je pense que nous avons appris une leçon en tant que groupe.»

«Nous avons vu ce que ça prend pour accumuler les succès. Je pense simplement qu’il faut être plus solide dès la mise au jeu initiale et jouer avec plus de feu dans les yeux», a ajouté le joueur d’avant Zack Kassian au compte Twitter de son club.

Mettre l’épaule à la roue

McDavid et Leon Draisaitl ont fait leur large part en attaque, amassant chacun 22 points depuis le début de la campagne. Toutefois, le reste de l’équipe devra contribuer davantage. James Neal (12) est le seul autre porte-couleurs des Oilers qui a dépassé le total des 10 points jusqu’ici.

Parmi ceux qui estiment leur production insuffisante, il y a Ryan Nugent-Hopkins, qui revendiquait sept points avant la partie du jour.

«Il s’agit de trouver le moyen de marquer. Les choses ne vont pas dans le bon sens pour moi et j’en mets beaucoup sur mes épaules, a admis au Edmonton Sun celui ayant inscrit seulement un but en 2019-2020. Je dois compter des buts. Que ce soit en déviant une rondelle avec la jambe ou autre, ça doit commencer quelque part. J’assume mes responsabilités et je veux que ça aille mieux.»

«On doit continuer de travailler, c’est tout ce qu’on peut faire, a renchéri Tippett. Il y a des occasions en attaque et tôt ou tard, un joueur finira par en profiter. [...] Nous sommes un peu à sec, mais espérons que les buts viendront.»