Les «Chums» prêts à battre un record au Stade olympique

Depuis plus de trois ans, Stéphane Rousseau et sa conjointe gèrent «La Tournée des Chums», un organisme qui milite pour le retour des Expos en plus de redonner au suivant via des levées de fonds.

En prévision des matchs des Blue Jays-Yankees qui auront lieu au Stade Olympique les 23 et 24 mars prochains, l’objectif de M. Rousseau est clair : il veut réunir dans la même section le plus gros groupe privé de l'histoire du stade.

À VOIR AUSSI | «Montréal mérite une autre chance»

«On peut aller à 800, 900, on peut aller à mille, explique-t-il. Ça va être le plus gros groupe privé de l’histoire du stade, je ne connais pas personne qui a pu faire ça.»

En moins de 48 heures sur leur page Facebook, plus de 700 billets ont trouvé preneurs dans la section des «Chums». Pour chaque billet vendu, un montant de 2$ sera remis à un organisme à but non lucratif. En mars 2019, près de 500 personnes s’étaient réunies pour les matchs Blue Jays-Brewers.

Et ces amateurs de balle, ils viennent d’un peu partout à travers le Québec.

«J’en ai de Gatineau, de la Mauricie, j’ai une madame de Matane», observe l’organisateur.

Mais son plus grand souhait serait de pouvoir assister aux matchs avec son bon ami et ancien lanceur des Expos Derek Aucoin qui se bat présentement contre le cancer.

«Derek, c’est notre chum, il est dans notre cœur, je pense à lui tous les jours, affirme M. Rousseau. Je lui envoie des forces, je lui envoie de l’amour, j’aimerais ça qu’il soit là avec un chandail des Chums.»

Voyez le reportage d'Andy Mailly-Pressoir dans la vidéo ci-dessus.