Les Blues s'en remettront-ils?

Privés de l’attaquant Vladimir Tarasenko pour cinq mois, les Blues de St. Louis devront montrer au cours des prochaines semaines qu’ils possèdent le caractère et la détermination propres à leur statut de champions en titre de la Coupe Stanley.

D’après plusieurs observateurs, les probabilités de l’équipe du Missouri de retourner en séries éliminatoires le printemps prochain ont subi un dur coup. En effet, le joueur russe a totalisé 33 buts ou plus lors de chacune des cinq dernières campagnes. Opéré à l’épaule gauche, il pourrait revenir à la fin mars et aider les Blues, si ceux-ci sont encore dans la lutte.

Malgré la nouvelle dévastatrice, le directeur général Doug Armstrong garde son calme et espère que les autres porte-couleurs de la formation prendront le relais avec panache.

«Évidemment, c’est un hockeyeur de premier niveau et on va le manquer, mais notre groupe s’est bâti grâce à chacune de ses pièces, a-t-il déclaré en conférence de presse, mardi. Il s’agira d’une excellente occasion pour quelques-uns de nos jeunes.

«Je crois que la clé maintenant est de ne pas surutiliser certains. Je ne pense pas qu’on peut se permettre de voir [Ryan] O’Reilly, [Jaden] Schwartz et [Brayden] Schenn obtenir tout le temps de jeu. D’autres gars devront bien faire et montrer leurs habiletés. Et j’estime que c’est possible.»

Toutefois, une transaction demeure toujours possible dans l’éventualité où les patineurs appelés à combler la perte éprouvent des ennuis.

«Nous avons de la profondeur et le travail doit être fait à l’interne, a dit Armstrong. S’ils ne peuvent accomplir le boulot ou si nous voyons que nous n’avons pas le talent nécessaire, on peut regarder à l’extérieur.»

Les joueurs ont confiance

De leur côté, les porte-couleurs des Blues disent avoir suffisamment de vécu pour s’en sortir. L’effort devra être au rendez-vous et tous auront à suivre le plan de match soir après soir.

«Nous pensons avoir assez de profondeur à toutes les positions au sein de cette équipe, a affirmé Schenn. Certes, c’est une longue période, sans aucun doute. Il [Tarasenko] marque beaucoup de buts et nous devrons être meilleurs défensivement. Il est à l’écart et il compte 35 buts par année pour nous; il faut le remplacer. Pour ce faire, je crois qu’il faut être plus serré en défense et ne pas concéder trop d’occasions de marquer. Ainsi, nous ne serons pas obligés d’en inscrire 4-5 par rencontre.»