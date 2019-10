John Tavares en progression

Les Maple Leafs de Toronto étaient heureux de revoir leur capitaine John Tavares à l’entraînement, mercredi, même s’ils sont encore incapables d’identifier une date de retour à la compétition.

Ayant subi une fracture du doigt pendant le match du 16 octobre contre les Capitals de Washington, le vétéran a évolué aux côtés de Mitch Marner et de Trevor Moore lors de la séance du jour. L’instructeur-chef Mike Babcock souhaite évidemment compter sur le numéro 91 le plus rapidement possible, idéalement à l’occasion de la visite des Leafs au domicile des Flyers de Philadelphie, samedi.

À VOIR AUSSI | Un défenseur gaucher suscite de l’intérêt

Aussi, une décision pourrait devenir plus évidente la veille de cet affrontement, d’après le quotidien «Toronto Sun».

«Je ne peux vous dire quand il jouera. Tout ce que je sais, c’est qu’on fait tout le nécessaire et il accomplit ce qu’il faut afin d’être prêt lorsqu’il obtiendra sa chance. Les médecins regarderont cela et décideront du moment de sa disponibilité», a commenté Babcock au site The Athletic.

Le retour de Tavares sera certes le bienvenu dans le camp torontois, les Leafs ayant encaissé deux revers consécutifs. Ils occupent le troisième rang de la section Atlantique avec une fiche de 6-5-3.

Leur capitaine a amassé sept points, dont trois filets, en huit sorties cette saison.