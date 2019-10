Jesse Puljujarvi continue de dominer en Finlande

Après trois saisons décevantes dans la Ligue nationale de hockey, Jesse Puljujarvi semble enfin avoir retrouvé sa touche avec le Karpat d’Oulu dans la Liiga finlandaise.

L’attaquant de 21 ans, qui attend toujours que les Oilers d’Edmonton l’échangent, a cumulé 18 points (11 buts et 7 aides) en 17 matchs avec le Karpat cette saison.

Plusieurs s’attendent d’ailleurs à ce que le joueur autonome avec compensation passe le reste de la saison en Finlande, même si une clause à son contrat lui permet de revenir dans la LNH d’ici le 1er décembre.

«Il reconstruit sa confiance, a dit le directeur général du Karpat, Harri Aho, en entrevue à Sportsnet. Ça vient peu à peu. Il a été nommé sur l’équipe nationale pour la Coupe Karjala. Il est sur la bonne voie.»

La Coupe Karjala est un tournoi annuel qui rassemble les formations nationales de la Russie, de la République tchèque et de la Suède, et qui aide ensuite à constituer les équipes en vue du Championnat du monde.

«Selon moi, ce serait mieux pour Jesse de faire le plein de confiance avant de retourner dans la LNH, a indiqué Aho. Je crois qu’il a besoin de cette saison complète avec notre équipe, et avec l’équipe nationale.»

Choix de première ronde des Oilers, quatrième au total, lors de l’encan 2016, Puljujarvi a récolté seulement 37 points, dont 17 filets, en 139 parties dans la LNH.

«Il est allé un peu trop tôt là-bas [en Amérique du Nord], estime Aho. Peut-être que ça l’aurait aidé de jouer une année de plus ici. Je comprends qu’il a été repêché au quatrième rang par les Oilers, qui voulaient lui accorder un contrat et lui, il voulait y aller. Mais il avait 18 ans. Il y a beaucoup d’exemples de joueurs qui sont restés une ou deux années de plus après le repêchage. Probablement que ça aurait été plus facile pour lui par la suite dans la LNH.»