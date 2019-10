Changement de garde payant à New York

Henrik Lundqvist sur le banc, le vétéran Marc Staal dans les estrades pour la première fois de sa carrière et sept joueurs de 21 ans ou moins en uniforme mardi soir: le virage jeunesse des Rangers de New York est bel et bien réel.

Et le résultat a été convaincant contre le Lightning de Tampa Bay, qui a été vaincu 4 à 1 au Madison Square Garden. Ce sont les jeunes qui ont porté le flambeau.

Le défenseur Adam Fox a compté son premier but dans la Ligue nationale de hockey (LNH). Le Finlandais de 18 ans Kaapo Kakko a enfilé l’aiguille pour la deuxième fois de la saison, tandis que le jeune Filip Chytil a trouvé le fond du filet à son premier match avec les Rangers, lui qui avait commencé la campagne dans la Ligue américaine de hockey (LAH) à l’issue du camp d’entraînement.

«C’est un bien différent Chytil, a dit au site de la LNH l’entraîneur-chef des Rangers, David Quinn, qui l’avait rappelé en raison d’une blessure du joueur de centre Mika Zibanejad. Son niveau d’engagement était bien plus élevé. Je crois qu’il a joué son meilleur match dans la LNH.»

Devant les filets, Alexandar Georgiev a fait 29 arrêts. Le Bulgare de 23 ans a un taux d'efficacité de ,924 et une moyenne de 2,56, ce qui est nettement mieux que le gardien de 37 ans Lundqvist dont les statistiques sont de ,906 et 3,58 respectivement.

Staal dans les estrades

Pour faire place aux jeunes, les Rangers ont dû faire des choix difficiles

Pour la première fois de sa carrière de 13 ans dans la LNH, Staal a été laissé de côté. Le capitaine adjoint de 32 ans a porté uniquement l’uniforme des Blueshirts dans le circuit Bettman.

«Ce n’était évidemment pas facile, a dit Quinn au quotidien "New York Post". Je peux m’asseoir ici et dire tout le respect et l’appréciation que j’ai pour lui, et tout cela est vrai, mais cela ne rend personne mieux.»

Son remplaçant Ryan Lindgren, 21 ans, a obtenu une mention d’aide à son premier match de l’année avec les Rangers, lui qui venait aussi d’être rappelé du Wolf Pack de Hartford dans la LAH.