Les meilleurs retours de l'année

Après avoir connu des déboires de toutes sortes, certains athlètes ont surpris ces derniers mois en réussissant des retours au sommet pour le moins inattendus.

Voici quatre retours marquants.

- Tiger Woods

Tiger Woods a mis la main sur son 82e titre de la PGA pour égaler le total de Sam Snead, dimanche, à Chiba, au Japon. Il s’agissait de son premier tournoi de la saison au sein du circuit et d’un premier depuis qu’il a subi une opération à un genou, au mois d’août.

Un peu plus tôt cette année, l’ancien numéro 1 mondial avait frappé un grand coup en remportant le Tournoi des Maîtres. Il s’agissait de sa cinquième victoire en carrière dans un tournoi majeur.

Ce triomphe avait marqué le grand retour du golfeur de 43 ans parmi l’élite mondiale après des années minées par les blessures et les problèmes personnels.

- Andy Murray

En janvier dernier, lors des Internationaux de tennis d’Australie, Andy Murray avait évoqué la possibilité de se retirer cette année en raison de douleurs chroniques au dos.

Après s’être incliné dans la douleur au premier tour du tournoi du Grand Chelem, l’Écossais a subi une autre opération à la hanche droite.

Une longue rééducation s’en est suivie et Murray a finalement effectué son retour au jeu, en simple, à l’automne. L’ancien numéro 1 mondial a même réussi à remporter un titre sur le circuit de l’ATP en octobre à Anvers, défaisant Stan Wawrinka en finale.

- Jean Pascal

Jean Pascal a causé toute surprise en défaisant Marcus Browne par décision unanime pour s’emparer du titre par intérim de la World Boxing Association (WBA) des mi-lourds au mois d’août dernier.

Avant ce triomphe, le boxeur québécois de 37 ans avait perdu trois combats de championnat et ses meilleures années semblaient, pour plusieurs, loin derrière lui. En effet, Pascal n’avait pas été champion du monde depuis 2011.

- Robin Lehner

À la fin de la dernière saison, Robin Lehner a été le récipiendaire du trophée Bill-Masterton, qui est remis à un joueur s’étant distingué par sa persévérance et son esprit d'équipe.

Après avoir obtenu l’aide du programme de la Ligue nationale pour vaincre ses problèmes de consommation d’alcool, le gardien de but suédois a connu une saison 2018-2019 exceptionnelle avec les Islanders de New York.

En plus de présenter une fiche de 25-13-5, il a maintenu une moyenne de buts alloués de 2,13 et un taux d’efficacité de ,930. Lehner a raconté comment ses problèmes de santé mentale (troupe bipolaire) avaient affecté le cours de sa vie et de sa carrière de hockeyeur professionnel.