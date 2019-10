L'équipe des cartes cachées

Avec 15 points en 11 rencontres, les Coyotes de l’Arizona surprennent la planète hockey et occupent le neuvième rang du classement général de la Ligue nationale avant les matchs de mardi.

Plusieurs joueurs qui gagnent à être connus sont en grande partie responsables du succès des adversaires de mercredi des Canadiens de Montréal.

Les Coyotes trônent au sommet de la LNH avec seulement 24 buts accordés, à égalité avec les Bruins de Boston. Leur premier gardien, Darcy Kuemper, a largement contribué à cette statistique. Le Canadien de 29 ans a profité de la blessure d'Antti Raanta en début d’année pour solidifier sa place de partant. Kuemper présente une fiche de 5-3-0, en plus de conserver une moyenne de buts alloués de 1,87 et un taux d’efficacité de ,933.

Grâce à 11 points en autant de parties, Nick Schmaltz est le meilleur pointeur des Coyotes. L’Américain avait été acquis des Blackhawks de Chicago la saison dernière en retour de Dylan Strome et de Brendan Perlini. Après son arrivée, il avait été ralenti par une blessure au bas du corps. Il pivote le troisième trio en compagnie de Conor Garland et Barrett Hayton.

Un ancien de la LHJMQ se distingue

Tout comme son joueur de centre, Conor Garland connaît un excellent début de saison. Ses six buts lui valent le premier rang de son équipe à ce chapitre. L’ancien des Wildcats de Moncton dans la LHJMQ semble avoir trouvé une place stable chez les Coyotes, lui qui avait disputé une portion de la saison 2018-2019 avec l’équipe de l’Arizona.

Encore cette année, Jason Demers a retrouvé son poste à la droite du capitaine Oliver Ekman-Larsson. Le Québécois présente l’un des meilleurs différentiels de l’équipe, soit +5. L’entraîneur-chef Rick Tocchet fait confiance à l’ancien de la LHJMQ. Demers est le deuxième joueur le plus utilisé de son équipe avec une moyenne de 22 min 53 s par match.

Pour sa part, Raanta est revenu d’une blessure au haut du corps qui l’a gardé à l’écart du jeu pendant près d’un an. En raison des succès de Kuemper, il a obtenu un nombre limité de départs, mais il a maintenu d’excellentes statistiques depuis le début de l’année. En trois matchs, le Finlandais a récolté deux victoires et subi une défaite en prolongation. Il présente une moyenne de 2,62 et un taux de ,922.