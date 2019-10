Le mauvais sort s'acharne sur l'Avalanche

L'attaquant de l'Avalanche du Colorado Gabriel Landeskog, blessé au bas du corps, s'absentera pour une durée indéterminée, a annoncé l'organisation de Denver, mardi.

Pas plus tard que la semaine dernière, l'Avalanche apprenait qu'une autre de ses vedettes, Mikko Rantanen, était elle aussi incommodée par une blessure au bas du corps. Mais on ne parlait justement que d'une semaine de convalescence.

Malgré ces récents écueils, l'Avalanche (8-2-1, 17 points), est la meilleure équipe de l'Association de l'Ouest au moment d'écrire ces lignes. Le capitaine Landeskog a contribué à ce succès à hauteur de trois buts et quatre aides et 11 rencontres. La saison dernière, le Suédois de 26 ans a inscrit 75 points en 73 matchs.

Si Landeskog roulait à un rythme offensif un peu en deçà de sa production de la précédente campagne, Rantanen et Nathan MacKinnon, agissent en vraies terreurs western. MacKinnon a marqué six buts et ajouté neuf aides pour un total de 15 points en 11 parties, tandis que Rantanen avait cumulé 12 points, incluant cinq buts, en neuf rencontres.

L'Avalanche a pris part aux séries éliminatoires lors des deux récentes campagnes.