Finales de la WTA : Naomi Osaka s'éclipse

Naomi Osaka a déclaré forfait au tournoi de fin de saison du circuit de tennis féminin, les Finales de la WTA, à cause de problèmes à l'épaule droite, quittant pour la deuxième fois consécutive le tournoi réunissant les meilleures joueuses du monde, à Shenzhen en Chine.

Gagnante de deux tournois du grand chelem, Osaka, numéro 3 mondiale de 22 ans, devait affronter mardi la première joueuse mondiale, l'Australienne Ashleigh Barty.

«Je suis déçue d'avoir à me retirer, a déclaré la Japonaise. Ce fut un grand événement à Shenzhen, et c'est le plus grand événement WTA de l'année.» Osaka qui avait également quitté la grande finale de la WTA l'an dernier en raison d'une blessure aux ischio-jambiers.

«Ce n'est pas comme ça que je voulais terminer ce tournoi ou ma saison. J'ai hâte de retrouver la santé et j'espère être de retour ici à Shenzhen l'année prochaine», a-t-elle ajouté.

La Japonaise avait réussi son entrée dimanche en signant une première victoire aux dépens de la sixième joueuse mondiale tchèque Petra Kvitova, 7-6 (1), 4-6, 6-4 dans une réédition de la finale des Internationaux d'Australie.

La numéro 10 mondiale néerlandaise Kiki Bertens va remplacer Osaka pour les matchs restants et jouera contre Barty mardi. L'ancienne première joueuse mondiale figurait au groupe Rouge; c'est dire que l'impact sera moindre pour Bianca Andreescu, participante du groupe Mauve, tant que la Canadienne ne confirmera pas sa place pour la ronde éliminatoire. Ennuyée par des douleurs au dos, Andreescu a perdu sa première rencontre face à la Roumaine Simona Halep.