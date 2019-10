«Claude Julien adore les jeunes»

L’entraîneur-chef des Canadiens de Montréal, Claude Julien, développe-t-il Jesperi Kotkaniemi de la bonne façon?

La question a provoqué un débat entre Renaud Lavoie et Jean-Charles Lajoie, mardi, durant le segment «La mise en échec» de l’émission «JiC».

«S’il y a un gars qui adore les jeunes et qui veut bien faire paraître les jeunes, c’est Claude Julien», a fait valoir Lavoie.

L’affirmation a fait sourciller Jean-Charles, qui estime que Kotkaniemi n’est pas employé dans des conditions avantageuses.

«[Julien] dit que Kotkaniemi doit retrouver sa zone de confort. Or, c’est Julien qui la lui a enlevée, a déploré JiC. Il était à l’aise avec Jonathan Drouin et Joel Armia, qui prenaient soin de lui comme si c’était leur petit frère. Il était souriant avec ces deux compagnons de trio. Tu lui as donné Artturi Lehkonen et Paul Byron et après que tu dis qu’il doit retrouver sa zone de confort.»

Ce à quoi Lavoie a répliqué en soutenant que les jeunes joueurs devaient faire leurs classes avant d’obtenir davantage de temps de glace.

«Est-ce que Kotkaniemi a connu un grand camp d’entraînement? Un jeune de 19 ans n’a pas le droit de connaître le camp d’entraînement qu’il a connu», a rappelé notre journaliste.

