La fin pour Brent Seabrook à Chicago?

Le défenseur des Blackhawks de Chicago Brent Seabrook n’est visiblement pas heureux de son utilisation et il l’a fait savoir aux journalistes, mardi, quelques heures avant le match auquel il n’allait pas participer.

L’entraîneur-chef Jeremy Colliton a décidé de miser sur la même formation que celle de la rencontre précédente pour affronter les Predators à Nashville en soirée. Ayant été retranché lors du gain de 5 à 1 contre les Kings de Los Angeles deux jours auparavant, Seabrook doit donc tester sa patience et à première vue, l’examen est loin d’être une réussite.

D’ailleurs, de manière implicite, l’arrière d’expérience pourrait très bien accepter une transaction l’impliquant.

«Je ne pense pas avoir besoin de repos. Je me sens bien. J’ai 34 ans et je sais que vous semblez vouloir écrire des articles au sujet de mon âge et de ma vitesse. Par contre, j’ai encore beaucoup à offrir au sein de cette ligue et je peux être un bon joueur pour une équipe», a-t-il déclaré par le biais de propos rapportés par le réseau NBC Sports.

La dernière rencontre de Seabrook remonte à samedi face aux Hurricanes de la Caroline. Lors de ses trois plus récentes parties, il a présenté un différentiel de -5. Cette saison, il s’est contenté d’un but en neuf sorties.

Chicago affiche un dossier modeste de 3-5-2, bon pour le 13e échelon de l’Association de l’Ouest.