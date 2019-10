Nikita Scherbak atteint le fond du baril

Inefficace depuis plusieurs mois, l’ancien espoir du Canadien de Montréal Nikita Scherbak a été placé au ballottage par l’Avangard d’Omsk, de la Ligue continentale, lundi.

S’il ne trouve pas preneur, il sera vraisemblablement envoyé dans la Supreme Hockey League.

Scherbak avait amorcé la campagne 2018-2019 au sein de l’organisation du Tricolore, mais après cinq matchs avec le Rocket de Laval, il a été réclamé au ballottage par les Kings de Los Angeles. Son séjour en Californie n’a guère été plus concluant. Ayant inscrit un filet en huit parties avec cette formation, il a repris le chemin de la Ligue américaine, où il a terminé le calendrier régulier.

Le joueur d’avant s’est entendu avec Omsk pour trois ans et 1,2 million $ l’été dernier. Depuis le début de la saison, il a récolté deux buts et quatre mentions d’aide en 16 affrontements. L’entraîneur-chef Bob Hartley l’a utilisé en moyenne durant 12 minutes et 9 secondes par match.