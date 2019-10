NFL: six éléments pour relancer votre pool

Après huit semaines d’activités dans la NFL, certains «poolers» sont déjà assurés de faire ou de rater les éliminatoires. Pour ceux qui sont encore incertains, voici six éléments qui pourraient donner un coup de main.

-Jamaal Williams, porteur de ballon (disponible dans 38 % des ligues Yahoo!)

Avec la présence de l’excellent Aaron Jones dans le champ arrière des Packers de Green Bay, Jamaal Williams ne sera probablement jamais le porteur de ballon avec le plus de courses.

Il a cependant la confiance de son entraîneur lorsque sa formation se trouve dans la zone rouge. Le footballeur de 24 ans a d’ailleurs inscrit un majeur à chacune de ses trois dernières sorties.

-Christian Kirk, receveur de passes (disponible dans 29 % des ligues Yahoo!)

De retour après une absence de trois semaines en raison d’une blessure à une cheville, Christian Kirk a attrapé huit des 11 relais envoyés dans sa direction pour 79 verges.

Au cours des cinq matchs qu’il a joués en 2019, le receveur des Cardinals de l'Arizona a été visé 12, 8, 12, 5 et 11 fois, en plus d’être parfois utilisé comme porteur de ballon et spécialiste des retours de botté. Il a le potentiel de réussir un gros jeu à chaque match.

-Chris Conley, receveur de passes (disponible dans 97 % des ligues Yahoo!)

Pour une deuxième semaine consécutive, Chris Conley a été la cible de sept passes. Contre les Jets de New York, il en a attrapé quatre pour 103 verges de gains et un touché, son deuxième de la campagne.

Le porte-couleurs des Jaguars de Jacksonville profite de l’absence de Dede Westbrook et ne rate pas sa chance de se faire valoir présentement.

-Danny Amendola, receveur de passes (disponible dans 91 % des ligues Yahoo!)

Après une première semaine faste avec les Lions de Detroit, Danny Amendola n’a pratiquement pas été utilisé par le pivot Matthew Stafford.

Une situation qui a changé pendant les deux dernières semaines d’activités, lui qui a été ciblé 19 fois. L’ancien des Patriots de la Nouvelle-Angleterre a réussi 16 attrapés pour 200 verges. Il n’a toutefois pas été capable d’inscrire un touché, ce qui pourrait bien changer contre les Raiders d’Oakland, dimanche.

-Darren Fells, ailier rapproché (disponible dans 82 % des ligues Yahoo!)

Darren Fells a grandement contribué au gain de 27 à 24 des Texans de Houston sur les Raiders, lui qui a attrapé deux passes dans la zone des buts. Au total, il a été visé six fois et a obtenu 58 verges de gains.

Fells détient la confiance du quart-arrière Deshaun Watson quand le match est corsé.

-Giants de New York, défensive (disponible dans 96 % des ligues Yahoo!)

Les Giants de New York ne gagnent pas de match et allouent en moyenne 27,25 points par rencontre. Donc, pourquoi choisir leur défensive pour votre pool? Car, elle réussit tout de même à récolter des points. Elle a déjà inscrit trois majeurs, totalisant 22 sacs du quart, sept interceptions et trois ballons échappés récupérés, et ce, en huit affrontements.