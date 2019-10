Les Hawks comme récompense

Le hockey a toujours fait partie de la vie du jeune Benoit Savard. Quand la maladie s’est invitée bien malgré lui à son quotidien, en février 2016, il n’allait pas lui donner la moindre parcelle de chance de miner sa passion et son moral. En rémission du cancer depuis un an et demi, l’adolescent d’Alma a bouclé la boucle sur cet épisode délicat en vivant une fin de semaine de rêve dans l’entourage des Blackhawks de Chicago.

Deux jours après s’être entraîné vendredi avec quelques-unes de ses idoles comme Patrick Kane et Jonathan Toews, le garçon de 13 ans qui a combattu une leucémie aiguë lymphoblastique a eu droit à la récompense ultime en étant présenté dimanche à la foule du United Center en plus de procéder à la mise en jeu protocolaire avant la rencontre contre les Kings de Los Angeles en marge de la soirée Le hockey pour vaincre le cancer.

L’instant d’un moment, il a formé un prolifique trio avec les capitaines Toews et Anze Kopitar au centre de la patinoire pendant que les joueurs des deux équipes cognaient leur bâton sur la bande en guise d’encouragements. Un moment inoubliable pour Benoit et sa famille.

«Une fin de semaine extraordinaire ! Il y avait beaucoup de gens, ça criait vraiment fort. On sentait vraiment l’ambiance. Quand j’ai mis la mise en jeu, j’ai été surpris par le capitaine des Kings, qui est vraiment gros à 6 pi 3 et 225 lb. C’est un voyage que je vais me rappeler jusqu’à la fin de mes jours», a-t-il confié lundi en entretien téléphonique avec Le Journal depuis la Ville des vents.

Un battant

Benoit caressait le rêve de rencontrer son équipe favorite depuis environ deux ans. Grâce à la Fondation canadienne Rêves d’enfants, il n’a su qu’il y a trois semaines en revenant de l’école que sa mère, son père, son frère aîné et lui s’envoleraient pour Chicago.

Lorsqu’il luttait contre le cancer, les matchs à la télévision des Blackhawks lui permettaient de redevenir le simple petit gars fou de hockey. Malgré son combat qui a duré deux ans et demi, il a continué à enfiler ses patins pour pratiquer son sport favori avec ses amis, n’arrêtant qu’une année puisque c’était «impossible physiquement» à ce moment pour lui, selon sa mère Claudie Bouchard.

«On a eu la chance d’avoir un petit garçon très courageux et résilient. Ça nous a aidés à avoir une vie plutôt normale à travers ce drame. Il nous a donné cette chance. Il a fait ça comme un champion, il était toujours de bonne humeur. Il a continué ses activités, il jouait dehors, il allait voir ses amis, il avait sa vie d’enfant normal», a souligné la maman.

«Je voulais être quelqu’un comme les autres et j’ai réussi. J’ai joué au hockey malgré mes traitements de chimiothérapie. Ce que je me suis dit, c’est que je ne vais pas utiliser ma maladie comme défaite», a ajouté l’étudiant en deuxième secondaire avec une sagesse surprenante.

Des joueurs généreux

L’organisation des Hawks avait pensé aux moindres détails pour son invité spécial : casier à son nom, chandail personnalisé avec le numéro 88 de Kane, autographes, séance sur glace et rencontres avec les joueurs. Il a même participé au concours de tirs au but pendant l’entracte de la rencontre remportée 5-1 par l’équipe locale.

«C’était impressionnant de les voir patiner et de voir comment ils étaient généreux. Jonathan [Toews] m’a demandé si ça allait et il traduisait les phrases que Kane me disait. Ça m’a aidé à le comprendre parce que je sais parler un peu anglais, mais je ne suis pas bilingue», a dit celui qui joue au niveau bantam.

Et ce dernier a tenu à lancer un message d’espoir aux enfants malades à la fin de l’entrevue. «Je veux leur dire que même s’ils sont à l’hôpital, ils doivent continuer à avancer et ça va payer. S’ils travaillent fort et qu’ils sont courageux, ils vont réussir tout ce qu’ils veulent.» La cause est entendue.