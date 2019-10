Kyle Lowry et Pascal Siakam font gagner les Raptors

Avec des récoltes respectives de 26 et 24 points, Kyle Lowry et Pascal Siakam ont été les bougies d’allumage des Raptors dans un gain de 104 à 95 face au Magic d’Orlando, lundi soir, à Toronto.

Lowry a ajouté cinq rebonds et six mentions d’assistance à sa récolte, tandis que Siakam a fourni neuf rebonds et trois mentions d’aide. Le Camerounais a également réussi 56,9% des tirs qu’il a tentés.

De son côté, le Québécois Chris Boucher a été utilisé par l’entraîneur Nick Nurse dans un deuxième match consécutif. L’athlète de 26 ans a passé quatre minutes et 24 secondes sur le terrain, récoltant deux points et un rebond.

Cette rencontre avait un cachet particulier, parce que les deux formations avaient ressorti leur uniforme des années 1990. Les joueurs Raptors évoluaient donc avec le gilet blanc affichant leur premier logo, celui avec le dinosaure mauve. Le terrain du Scotiabank Arena avait également été mortifié afin de revenir à ce qu’il était en 1995-1996, lors de la première saison des champions en titre de la NBA.

Les Raptors tenteront de porter leur série de victoires à trois, alors qu’ils recevront les Pistons de Detroit, mercredi soir, dans la Ville Reine.