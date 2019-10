Un match émotif pour Olli Maatta

Les Blackhawks de Chicago honoreront plusieurs jeunes qui livrent bataille au cancer avant leur match de dimanche face aux Kings de Los Angeles. L’événement sera d’autant plus spécial pour le défenseur Olli Maatta, qui a combattu ce fléau dès son arrivée dans la Ligue nationale de hockey.

Le week-end prochain marque le cinquième anniversaire de l'opération pour faire retirer une masse potentiellement cancéreuse au cou de Maatta.

À 19 ans seulement, le Finlandais disputait déjà une deuxième campagne avec les Penguins de Pittsburgh lorsqu’il a remarqué la bosse. Avec 85 % de chances que l’enflure cache un cancer, Maatta a dû se faire opérer à la thyroïde et n’a pas dû subir de chimiothérapie.

«Entendre le mot “cancer” est épeurant, a révélé au quotidien «Chicago Sun-Times» celui qui a dû manquer la quasi-totalité de la saison 2014-2015. Plusieurs choses m’ont passé par la tête lors des deux premiers jours avant que je reçoive le verdict. J’ai été chanceux d’être soigné par de très bons docteurs qui ont su répondre à toutes mes interrogations.»

De précieuses rencontres

Le tout nouveau membre des «Hawks» vivra la soirée de dimanche d’une façon très personnelle et a hâte de rencontrer les invités sur le tapis mauve lors de la soirée.

«Évidemment, ils [les jeunes] vivent des jours plus difficiles, mais de ce que j’ai vu, ils ont quand même toujours l’air heureux et essaient de profiter de la vie au maximum, a commenté Maatta. Ils sont vraiment inspirants et ça nous rappelle qu’il n’y a pas que le hockey dans la vie.»

À 25 ans, le choix de premier tour (22e au total) en 2012 a disputé 283 parties dans la LNH depuis son opération, n’étant toutefois pas épargné par des blessures autres. Cette saison, il compte deux points en neuf parties, étant plutôt reconnu comme un arrière fiable défensivement.

«La petite secousse que j’ai subie m’a ouvert les yeux par rapport à ce que les autres pouvaient ressentir et comment l’effet de la maladie peut affecter nos vies, a ajouté le hockeyeur. La bataille contre le cancer est très rude... J’en perds mes mots, je n’arrive pas à décrire à quel point c’est admirable.»