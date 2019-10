Roger Federer a remporté pour la 10e fois de sa carrière le tournoi de Bâle, sa ville natale, en étouffant le jeune Australien Alex De Minaur (28e) en deux courtes manches de 6-2, dimanche.

À 38 ans, Federer s'offre ainsi un 103e trophée, son quatrième de la saison après Dubaï, Miami et Halle, et n'est plus qu'à six titres du record détenu par l'Américain Jimmy Connors (109).