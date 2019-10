Les Sharks doivent se réveiller, et vite

Les Sharks de San Jose n’ont pas le début de saison qu’ils espéraient, eux qui se retrouvent présentement à l’extérieur du portrait des séries éliminatoires avec une fiche de 4-6-1.

La troupe de Peter DeBoer a l’occasion de reprendre confiance en faisant face à une jeune formation en reconstruction, dimanche soir : les Sénateurs d’Ottawa. Cet affrontement vous sera présenté dès 19h à TVA Sports ainsi que sur TVA Sports Direct.

Pour les «Sens», 2019-2020 sera vraisemblablement une autre saison d’apprentissage s’inscrivant dans le plan à long terme de l’organisation.

Mais les Sharks, eux, se situent encore dans leur fameuse «fenêtre d’opportunités» et veulent reprendre du poil de la bête le plus rapidement possible.

Les unités spéciales pourraient jouer un rôle déterminant dans cet affrontement. Les Sharks dominent la Ligue avec un taux d’efficacité de 92,5% en infériorité numérique, alors que l’attaque massive des Sénateurs est la pire du circuit avec un rendement navrant de 6,1%.