Les prouesses d’Armia et Drouin

«Il ne reçoit pas assez de crédit pour ce qu’il fait cette année. Il mérite qu’on parle de lui.»

Celui qui reste trop dans l’ombre, c’est Joel Armia. Celui qui parle, c’est Jonathan Drouin. Les deux ont agi comme acteurs principaux dans ce gain de 5 à 2 du Canadien contre les Maple Leafs, hier, au Centre Bell.

Armia a réalisé le jeu du match dès la mise en jeu initiale en troisième période. Le gros ailier droit a subtilisé la rondelle à Jake Muzzin pour ensuite s’échapper et battre Michael Hutchinson d’un tir précis. En sept petites secondes, le CH reprenait une avance d’un but, mais regagnait surtout une confiance fragilisée après deux revers d’affilée.

«C’était un gros but pour notre équipe, a simplement résumé le Finlandais. Nous avons amorcé la troisième période avec comme mentalité que nous étions pour gagner ce match.»

En plus d’inscrire le but vainqueur, Armia a obtenu une passe magique du revers sur le premier des deux buts de Drouin.

Deux échappées, deux buts

Drouin a également étourdi Hutchinson et les Leafs en inscrivant un premier doublé cette saison.

Le numéro 92 a marqué ses deux buts sur des échappées.

«Je pense que la dernière fois que j’ai fait ça, c’était à mes années dans la LHJMQ à Halifax», a lancé Drouin avec le sourire.

Pour les premiers matchs de la saison, Drouin et Armia ont connu de bons moments en compagnie de Jesperi Kotkaniemi. Les deux complices ont poursuivi leur bon travail, mais avec Max Domi comme centre.

En onze matchs cette saison, Drouin a maintenant amassé 10 points (5 buts, 5 passes). On voit un ailier plus combatif et plus constant.

*************

Ce qu'on a remarqué...

Encore la dernière minute

Le CH a complètement dicté le rythme du jeu en première période avec deux buts et 19 tirs. On parlera d’une domination de 19 minutes. Il y a encore eu un moment d’égarement dans la dernière minute. Jake Muzzin a marqué le premier but des visiteurs alors qu’il restait seulement 16 secondes à la période initiale. C’était la huitième fois cette saison que le Tricolore donnait un but dans la dernière minute.

Dix buts en deux départs

Mike Babcock a reposé son gardien numéro un, Frederik Andersen, pour cette visite à Montréal. C’était un choix logique avec un deuxième match en deux soirs. Babcock avait opté pour la même stratégie en début de saison, faisant aussi confiance à Michael Hutchinson. À ses deux départs contre le CH, Hutchinson a fait preuve de constance en accordant deux fois cinq buts. Hutchinson, un gardien qui attrape de la main droite, n’a toujours pas signé de victoire cette saison. Il y a fort à parier que Babcock misera sur Andersen lors du prochain duel entre les deux équipes.

Chiarot avec Petry

Avec le retrait de Brett Kulak de la formation au profit de Mike Reilly, Ben Chiarot a regagné sa place à la gauche de Jeff Petry. L’ancien des Jets de Winnipeg a offert une très bonne prestation, terminant la rencontre avec un dossier de +2, un temps de jeu de 22 min 36 s, deux tirs bloqués et deux mises en échec. Il a aussi fait des présences sporadiques avec Cale Fleury.