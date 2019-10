Les Astros sont à une victoire du sacre

En vertu d’un gain de 7 à 1 obtenu dimanche, lors du cinquième match de la Série mondiale les opposant aux Nationals à Washington, les Astros de Houston sont maintenant à une victoire du championnat.

La formation texane a ainsi remporté un troisième match de suite, elle qui avait amorcé l’ultime série du baseball majeur avec deux revers.

Dans l’affrontement du jour, les Astros ont pu compter sur une solide performance de leur partant, l’artilleur Gerrit Cole. L’athlète de 29 ans a œuvré pendant sept manches et n’a permis que trois coups sûrs et un point. Il a également passé neuf adversaires dans la mitaine.

Il s’agit d’un retour en force pour Cole, qui avait connu une moins bonne sortie lors du premier duel contre les Nationals.

Offensivement, les Astros ont été propulsés par deux circuits de deux points produits par Yordan Alvarez et Carlos Correa, respectivement en deuxième et en quatrième manche. Ces deux réussites ont été amassées lorsque le lanceur Joe Ross était sur la butte. Ce dernier n’était pas supposé être en poste, puisque c’était Max Scherzer qui était censé obtenir le départ. L’artilleur vedette a cependant déclaré forfait en raison de douleurs au cou et au trapèze droit.

Yuli Gurriel a également produit un point avec un simple lors du huitième tour au bâton des siens et George Springer a conclu la marque avec un claque de deux points pendant le dernier engagement de la partie.

L’unique point des Nationals a été acquis grâce à une longue balle en solo de Juan Soto en septième manche.

Les Astros tenteront maintenant de clore le débat, mardi soir, alors que la série s’en retourne à Houston.