La saison de J.J. Watt est terminée

Le joueur vedette des Texans de Houston J.J. Watt a annoncé que sa saison 2019 était terminée, dimanche.

Le joueur de ligne défensive a subi une déchirure d’un muscle pectoral, lors de la première demie du match de sa formation contre les Raiders d’Oakland.

«Ce sport peut être magnifique et brutal, a écrit Watt sur son compte Twitter. [Je suis] absolument convaincu que je ne pourrai pas terminer la saison avec mes coéquipiers et donner aux partisans ce qu’ils méritent. J’aime vraiment ce sport et je ne peux pas supporter de vous laisser tomber. Merci pour toutes vos pensées et vos vœux.»

Ce n’est pas la première fois que l’athlète de 30 ans est contraint de mettre un terme à une campagne en raison de blessures. En effet, il n’a disputé que cinq matchs en 2017 et que trois parties en 2016.

Cette saison, il a amassé 21 plaqués, dont quatre sacs du quart, en sept affrontements.