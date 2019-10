Vers un autre duel épique contre le rival torontois?

Le 5 octobre dernier, les Canadiens de Montréal réalisaient un tour de force lors de leur deuxième match de la saison, signant une victoire de 6-5 en tirs de barrage contre les Maple Leafs de Toronto après avoir tiré de l’arrière 4-1 en troisième période.

Voilà que les deux équipes se retrouvent au Centre Bell pour un autre classique du samedi soir à TVA Sports, dès 19h.

D’un côté, le CH, une équipe plombée récemment par des ennuis en désavantage numérique, venant d’encaisser des revers aux mains du Wild du Minnesota et des Sharks de San Jose. De l’autre, des Maple Leafs forts d’une victoire convaincante de 4-1 aux dépens de ces mêmes Sharks la veille et... puissants avec un homme en plus.

La formation torontoise a eu une petite frousse vendredi soir quand Auston Matthews a quitté le match en deuxième période après avoir reçu un dur coup du défenseur Brenden Dillon. Mais l’attaquant vedette est revenu au cours du troisième tiers et a marqué le quatrième but de sa troupe.

Il sera intéressant de voir si l’entraîneur-chef Mike Babcock enverra son gardien numéro un Frederik Andersen dans la mêlée pour un deuxième soir consécutif. Le Danois a été peu sollicité contre les Sharks, cédant une fois sur 17 lancers.

Si la constance de Jonathan Drouin impressionne depuis le début de la saison, plusieurs joueurs du CH voudront se mettre en marche contre les Maple Leafs. On pense notamment à Paul Byron, Jesperi Kotkaniemi et Artturi Lehkonen.

Le gardien Carey Price, lui, voudra rebondir après avoir accordé quatre buts sur 23 lancers contre les Sharks. Pour ce faire, il aura besoin d’un meilleur travail de sa défense, qui a laissé l’adversaire multiplier les passes transversales jeudi dernier.