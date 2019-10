Un gros enjeu pour le Vert & Or cet après-midi

Même si le championnat est déjà acquis, le Rouge et Or de l’Université Laval n’a pas l’intention de mettre la pédale douce, samedi après-midi à Sherbrooke, face au Vert & Or à l’occasion du dernier match de la saison.

Cet affrontement sera diffusé à compter de 14h à TVA Sports et sur TVA Sports Direct.

«On ne doit pas échapper ce match même si nous avons sécurisé le championnat de la saison, a affirmé l’entraîneur-chef Glen Constantin à la veille de cette rencontre. On veut rentrer dans les séries éliminatoires sur une bonne note.»

S’il n’y a aucun enjeu pour le Rouge et Or, il en va tout autrement pour le Vert & Or, qui doit absolument l’emporter pour obtenir son billet pour la suite des choses.

Samedi dernier, l’équipe de l’Estrie a commis un faux pas face aux Stingers de Concordia, qui ont inscrit 24 points au quatrième quart pour se sauver avec la victoire.