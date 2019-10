Les Nationals aussi, sont timides à la maison

Après deux revers à Houston, les Astros sont revenus dans la Série mondiale en remportant le premier match disputé à Washington, 4-1 contre les Nationals, vendredi.

La formation texane a ainsi réduit l’écart à 2-1 dans la grande finale du baseball majeur.

Le tournant de cette rencontre : les trois coureurs laissés sur les sentiers par les Nationals en début de troisième manche. Zack Greinke, lanceur partant des Astros, s’est tiré d’embarras en retirant Asdrubal Cabrera sur des prises. Houston menait alors 2-0 au pointage.

Les Nationals ont porté la marque à 2-1 grâce à un triple de Victor Robles en quatrième manche, mais les Astros ont grappillé deux autres points lors des cinquième et sixième manches, notamment grâce à un circuit en solo de Robinson Chirinos.

La relève des Astros a été impeccable à la suite du départ de Greinke, parti de la butte au bout de quatre manches et deux tiers (6 retraits au bâton, 1 point mérité sur sept coups sûrs, 3 buts sur balles). Seuls Joe Smith (huitième manche) et Roberto Osuna (neuvième manche) ont concédé des frappes en lieu sûr - une chacun.

Le lanceur partant des Nationals Anibal Sanchez a connu une soirée de quatre retraits au bâton, un but sur balles et quatre points mérités sur 10 coups sûrs en cinq manches et un tiers.

Les Nationals recevront à nouveau les Astros dimanche à Washington pour le quatrième match de la série. En cas de victoire, ils pourraient en finir au Nationals Park dès lundi pour mettre la main sur le premier titre de la Série mondiale dans l’histoire de la concession, à leur première présence.

Les Astros en sont à leur deuxième participation à la Série mondiale en trois ans, après leur triomphe de 2017.