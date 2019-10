Le troisième quart coule les Alouettes

Avec une avance de sept points à la mi-temps, les Alouettes de Montréal ont connu une baisse de régime au troisième quart et ils ont finalement baissé pavillon 38 à 26 contre les Tiger-Cats de Hamilton, samedi après-midi, au Stade Percival-Molson.

Dans un match sans enjeu véritable, l’entraîneur-chef des Alouettes Khari Jones a notamment profité de cette rencontre pour envoyer le quart-arrière substitut Matthew Shiltz dans la mêlée à compter du deuxième quart.

Or, les Tiger-Cats ont créé l'égalité dès leur première possession de la deuxième moitié du match. Ils ont ensuite profité d'une interception pour reprendre le ballon avec une position favorable dans le territoire de leurs adversaires. Une occasion que n'a pas raté le quart-arrière Dane Evans, lui qui a trouvé son receveur de passes Brandon Banks dans la zone payante pour le deuxième de ses trois majeurs.

Par la suite, l'attaque des Alouettes, alors menée par Shiltz, n'a jamais été en mesure de refranchir la ligne des buts, tandis que les Tiger-Cats ont amassé 10 autres points avant la fin des 60 minutes réglementaires.

Shiltz a réussi 12 passes en 21 tentatives pour 142 verges et un majeur. Ayant amorcé le match, le quart Vernon Adams fils a pour sa part complété 11 de ses 14 passes tentées pour 142 verges et deux touchés. Ils ont chacun lancé une interception.

Et de 230 pour John Bowman!

Cette partie représentait le 230e match en carrière de John Bowman. Le vétéran de 37 ans, qui a toujours porté l'uniforme montréalais, se retrouve maintenant au troisième rang de l'histoire de la formation québécoise pour les matchs disputés.

Les Alouettes concluront leur saison régulière, vendredi soir, contre le Rouge et Noir à Ottawa. Ils disputeront la demi-finale de l'Est face aux Eskimos d’Edmonton, le dimanche 10 novembre, et en cas de victoire, les Moineaux retrouveront les Tiger-Cats à Hamilton pour la finale d'Association.