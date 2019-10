Claude Julien : constance et maturité

À l’issue de la victoire de son équipe face aux Maple Leafs par la marque de 5 à 2 samedi soir, les deux mots qui sont ressortis le plus du point de presse de l'entraîneur des Canadiens, Claude Julien, sont «constance» et «maturité».

Selon l’entraîneur, Jonathan Drouin est un joueur transformé, mais il fallait s’y attendre. Même s’il est encore jeune, celui qui a marqué deux buts dans la victoire des siens fait preuve de maturité : «On n’a pas le droit d’abandonner sur des joueurs, des joueurs qui sont encore jeunes. [...] Jonathan voit ce que ça apporte et ça l’encourage à en faire encore plus.»

Un autre qui a connu un fort match est Joel Armia, avec une récolte d’un but et une mention d’aide. Armia s’est révélé être un élément important dans la formation de Claude Julien, mais ce dernier n’en est pas étonné. «On l’aimait bien l’an passé. C’est un des seuls gars qu’on avait qui avait un gros gabarit. Il a des bonnes mains, il est très fort pour protéger la rondelle et on savait qu’il avait un bon lancer.»

Maintenant, il suffit seulement de «s’assurer qu’il soit régulier comme ça toute l’année».

Le Tricolore retrouve donc le sentier de la victoire et pour Julien, c’est une question de processus : «on essaie de construire une équipe qui joue avec constance pour pouvoir passer à la prochaine étape qui est de participer aux séries.»

Voyez le point de presse de Claude Julien dans la vidéo ci-dessus.