Cette semaine dans l’univers de la WWE : une chance qu’il y a NXT!

Publié aujourd'hui à 11h44

Mis à jouraujourd'hui à 11h47

Le Poing : nouvelles et opinions sur la WWE

Depuis le début de la nouvelle ère, celle dans laquelle la guerre des mercredis aux États-Unis est commencée et celle dans laquelle FOX et USA Network payent des sommes astronomiques à la WWE pour pas beaucoup plus de cotes d’écoute en retour, c’était la première fois que je sentais la différence entre Raw/SmackDown et NXT.

Il y a toujours eu une différence, je comprends. Mais cette semaine, il s’agissait d’une différence plus prononcée que par les autres semaines. NXT a offert une excellente émission, tandis que Raw n’était pas très bon et SmackDown, probablement pire. Je ne sais pas, c’est peut-être l’influence Crown Jewel, un PPV que tout le monde se fout un peu. Je suis curieux de voir comment le combat Strowman-Fury va se dérouler. Je suis curieux de voir comment Cain Velasquez va se débrouiller à ses débuts à la WWE. Mais ma curiosité s’arrête là.

Raw «envahit» déjà SmackDown

Le Firefly Fun House qui est rebâti sans raison valable, la rivalité Hogan-Flair, le fait qu’il n’y ait eu aucun combat féminin à Raw, les mauvaises entrevues, les scénarios qui ne font pas de sens. Mais si c’était juste ça. Comment expliquer que Rey Mysterio ait été repêché à Raw, mais était à SmackDown aux côtés de Velasquez? Comment expliquer qu’on ait annoncé Seth Rollins comme capitaine de l’équipe Hogan pour ensuite réaliser qu’il lutterait deux fois jeudi prochain? Et que dire que la blague de la semaine, l’annonce que le match entre Rollins et Wyatt «ne pourra être arrêté, peu importe la raison», qui est ni plus ni moins une admission de la part de la WWE, admission qu’à Hell in a Cell, ils s’étaient trompés.

Pour revenir à Mysterio, j’entends déjà les arguments. «Il n’a pas lutté à SmackDown, ça ne compte pas» ou bien «il est blessé, ça ne compte pas». Vraiment? On a voulu donné un côté plus sportif aux séances de repêchage cette année, grandement influencé par l’argent de FOX. Mais dans quel sport voit-on un joueur des Penguins par exemple, jouer pour le Canadien. «Il était sur le banc, il n’a pas joué, ça ne compte pas. Il était blessé, il a juste fait un discours dans le vestiaire, ça ne compte pas». Ben non. Ça n’arrive jamais. Si on veut voir ça comme une grande équipe de sport, faut le faire jusqu’au bout. On nous a dit au repêchage que le «wild card» ne s’appliquerait plus après les deux repêchages, et pourtant, on ne s’est même pas donné la peine d’arriver avec une explication. C’est exactement ce que je reproche à Raw et à SmackDown. Nous prendre pour François Pignon dans le film Le dîner de cons.

Non. Tout n’est pas négatif les lundis et les vendredis. J’aime bien qu’on pousse de plus en plus de jeunes à Raw. Les Black, Carrillo, Andrade et Street Profits ont quelque chose à offrir et pourraient devenir des vedettes. J’aime bien qu’on utilise Kevin Owens, qui a reçu toute une réaction en passant, dans un rôle qui semble vouloir être important. J’aime bien les promos de Sami Zayn. Les finales de SmackDown et de Raw ont été correctes. J’aime bien qu’on laisse les Espagnols et les Japonais parler leur langue. Mais ce n’est clairement pas suffisant.

NXT: le meilleur alignement?

Tout n’est pas parfait à NXT et ce n’est pas ce que je recherche. Mais au moins la lutte est bonne, la majorité des scénarios fait du sens et tu ne veux pas te frapper la tête sur un mur une fois que tu as fini d’écouter l’émission.

Matt Riddle est en train de devenir toute une superstar. Rhea Ripley va un jour dominer la division féminine de la WWE. Les commentateurs sont bons et pertinents. La finale était la meilleure finale des trois émissions. D’ailleurs, les trois meilleurs matchs de la semaine s’y retrouvaient. Et que dire du «heel turn» de Finn Balor? Tellement bien fait. Va-t-il joindre l’Undisputed Era? Sera-t-il un loup solitaire? Je ne sais pas où on s’en va, mise à part une rivalité avec Gargano, mais contrairement à Raw et SmackDown, j’ai confiance que l’équipe créative de NXT va nous arriver avec une explication logique et des scénarios qui vont avoir du sens. Il y a clairement plus de positif que de négatif le mercredi.

Si j’avais à créer une promotion de lutte et que je pouvais choisir parmi tous les lutteurs de la WWE, plusieurs lutteurs et lutteuses de NXT en feraient partie. Des gars comme Finn Balor, Johnny Gargano, Tommaso Ciampa, Pete Dunne, Velveteen Dream, Walter et Adam Cole me viennent immédiatement en tête. Des filles comme Io Shirai, Candice LeRae, Rhea Ripley, Toni Storm et Shayna Baszler s’ajouteraient à la liste.

Pas certain que j’en aurais autant à Raw et à SmackDown. Et même si j’en avais autant ou légèrement plus, Raw et SmackDown sont supposés être à des années-lumière de NXT. Ce n’est visiblement pas le cas.

Kevin Owens en deuil

Nous avons appris une triste nouvelle cette semaine alors que le beau-père de Kevin Owens, le père de sa conjointe Karina, Michel Lamer, est décédé à l’âge de 61 ans. Kevin Owens, de son vrai nom Kevin Steen, est marié à Karina depuis 12 ans. En mon nom personnel et de toute l’équipe de TVA Sports, je souhaite mes plus sincères condoléances à Kevin, Karina et toute leur famille.

Matchs de la semaine

1) Matt Riddle c. Cameron Grimes

2) Roderick Strong c. Keith Lee c. Dominik Dijakovic

3) Rhea Ripley c. Bianca Belair



Vidéo de la semaine

Le Québécois Kevin Owens à la rescousse de Street Profits

Résultats rapides

Cleveland, Ohio

• Drew McIntyre a battu Ricochet

• Aleister Black a défait Jason Reynolds

• Andrade, acc. par Zelina Vega a vaincu Sin Cara

• Les Vikings ont battu Curt Hawkins et Zack Ryder

• Seth Rollins a défait Humberto Carrillo

• Les Street Profits ont vaincu Luke Gallows et Karl Anderson, acc. par AJ Styles



Vidéo de la semaine

Pourquoi Finn, pourquoi?

Résultats rapides

Winter Park, Floride

• Rhea Ripley a battu Bianca Belair

• Matt Riddle a défait Cameron Grimes

• Isaiah «Swerve» Scott et Breezango ont vaincu les Forgotten Sons

• Angel Garza a battu Jack Gallagher

• Tegan Nox et Dakotai Kai ont défait Jessamyn Duke et Marina Shafir pour devenir les aspirants numéros uns aux titres par équipe

• Le champion Nord-Américain Roderick Strong a vaincu Keith Lee et Dominik Dijakovic



Vidéo de la semaine

Voici le résumé de la semaine

Résultats rapides

Brentwood, Angleterre

• Grizzled Young Veterans (James Drake et Zack Gibson) ont battu Ashton Smith et Oliver Carter

• El Libero et Travis Banks ont fait match nul

• Trent Seven a vaincu Noam Dar



Vidéo de la semaine

Brock frappe sur tout ce qui bouge!

Résultats rapides

Kansas City, Missouri

• Robert Roode et Dolph Ziggler ont battu le New Day

• Lacey Evans a défait Cameron Conners

• Kalisto, acc. par Gran Metalik et Lince Dorado a vaincu Drew Gulak

• Nikki Cross a battu Mandy Rose, acc. par Sonya Deville

• Roman Reigns, Ali et Shorty G, acc. par Hulk Hogan et Jimmy Hart ont défait Shinsuke Nakamura, Roi Corbin et Cesaro, acc. par Ric Flair et Sami Zayn



Vidéo de la semaine

Le champion en action

Résultats rapides

Kansas City, Missouri

• Lio Rush a battu Oney Lorcan

• Raul Mendoza a défait Tony Nese

• Isaiah «Swerve» Scott a vaincu Ariya Daivari

Ceci complète le tour d’horizon à la WWE pour cette semaine.

Ne manquez pas la lutte WWE Raw, à l’antenne de TVA Sports, tous les mercredis en fin de soirée avec Kevin Raphaël et moi-même, Patric Laprade. Pour plus de détails sur l’heure de diffusion et sur les rediffusions, consultez la grille horaire (https://www.tvasports.ca/television/grille-horaire) de TVA Sports. De plus, ne manquez pas notre baladodiffusion sur QUB Radio à toutes les deux semaines, disponible sur iTunes, Google Play, Spotify et Stitcher.

Pour me joindre, vous pouvez le faire via mon adresse courriel au patric_laprade@videotron.ca, sur Facebook à (www.facebook.com/patlaprade) ou sur Twitter (www.twitter.com/patlaprade) avec l’aide du mot clic #LutteTVASports

Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine, c’est un rendez-vous!