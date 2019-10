Un pionnier de la MLS devient entraîneur du Dynamo

Tabare «Tab» Ramos, connu comme étant le premier joueur à s’être entendu avec une équipe de la Major League Soccer (MLS), en 1996, a été nommé entraîneur-chef du Dynamo de Houston, vendredi.

Ramos prend donc la place de Davy Arnaud, qui dirigeait le Dynamo de façon intérimaire. Le premier capitaine de l’Impact de Montréal en MLS avait remplacé Wilmer Cabrera, limogé par Houston le 13 août dernier. Ce dernier avait ensuite rebondi du côté du Bleu-Blanc-Noir, qui l’a d’ailleurs libéré jeudi.

Après avoir débuté sa carrière de joueur en Espagne au début des années 1990, le milieu de terrain a été le tout premier joueur à se joindre au championnat nord-américain, en 1996. L’homme de 53 ans a été membre des défunts MetroStars de New York, aujourd’hui les Red Bulls, jusqu’en 2003.

«Je suis excité de me joindre à l’organisation du Dynamo de Houston et j’ai hâte de m’attaquer à ce défi, a mentionné Ramos via un communiqué de l’organisation texane. C’est un club qui a la victoire dans son ADN, un club qui a une vision du futur claire et centrée sur le travail d’équipe.»

«Houston a un potentiel inexploité comme marché de soccer, sur le terrain et à l’extérieur de celui-ci. C’est une opportunité fantastique et je ne peux attendre de commencer à travailler», a-t-il ajouté.

L’Américain d’origine uruguayenne entraînait auparavant l’équipe nationale américaine des moins de 20 ans depuis 2012. Il a aussi été entraîneur-adjoint de l’équipe senior des États-Unis sous Jurgen Klinsmann, pendant deux ans et demi.