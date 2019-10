Samuel Morin vit «une situation difficile»

Le défenseur Samuel Morin attend patiemment son tour chez les Flyers de Philadelphie alors qu’il n’a pas été utilisé une seule fois depuis le début de la campagne.

Le Québécois de 24 ans est pourtant en santé cette saison, lui qui n’a pratiquement pas joué au hockey dans les dernières années. En effet, Morin a subi deux opérations importantes pour des problèmes à un genou et à une hanche. Des blessures qui l’ont contraint de jouer seulement 24 parties lors des deux dernières campagnes, dont sept dans l’uniforme des Flyers.

Malgré son retour en forme, l’entraîneur-chef Alain Vigneault n’a toujours pas appelé son numéro.

«Je regarde l’ensemble des chances de marquer que nous avons données et nos défenseurs ont fait un excellent boulot, a justifié le pilote de 58 ans au quotidien The Philadelphie Inquirer. J’aimerais placer Sam Morin dans la formation. C’est un jeune homme qui n’a pas beaucoup joué au hockey dans les dernières années. J’ai aimé ce que j’ai vu à l’entraînement et lors des matchs préparatoires.»

«Sam doit être patient, a-t-il ajouté. Quand nous allons l’utiliser, nous sommes conscients qu’il ne s’agira pas d’une situation idéale, mais il devra bien jouer.»

«Ce n’est pas plaisant»

De son côté, Morin n’apprécie pas la situation dans laquelle il se trouve, mais refuse de s’apitoyer sur son sort et met les bouchées doubles.

«Évidemment que lorsque l’on ne joue pas, ce n’est pas plaisant, a dit l’arrière de 6 pieds et 6 pouces. Présentement, j’aborde chaque entraînement comme un match. J’essaie de bloquer des tirs et de faire toutes les petites choses que je ferais dans une rencontre. Je suis dans une situation difficile. Si j’obtiens une place dans la formation, ce sera difficile. Je n’ai pas joué depuis un mois.»

«Je suis fier de moi, je travaille excessivement fort. Je pense que les gars le remarquent et les entraîneurs aussi.»

Le premier choix des Flyers au repêchage de 2013 (11e au total) a disputé seulement huit parties dans la Ligue nationale de hockey depuis le début de sa carrière professionnelle en 2015-2016. L’ancien de l’Océanic de Rimouski n’a amassé aucun point et passé huit minutes sur le banc des pénalités.