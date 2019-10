Le cauchemar de Carey Price

L’homme à 10 millions $ des Canadiens de Montréal, Carey Price, a cédé quatre fois sur 23 lancers contre les Sharks de San Jose, jeudi soir. Les partisans s’attendent à davantage de sa part, mais selon Patrick Lalime, il serait simpliste de s’arrêter à cette statistique.

De passage à l’émission «Les Partants», vendredi, l’ancien gardien de la LNH a expliqué avoir remarqué une tendance dans les buts marqués par la formation californienne.

«J’ai regardé les trois premiers buts [des Sharks] et j’ai vu le même problème : les joueurs adverses sont en mesure de toucher à la rondelle directement dans l’enclave, a-t-il mentionné. On pousse le joueur, on tente d’être physiques, mais on ne peut maîtriser le bâton.»

«Devant le filet, tu dois être solide, tu dois empêcher les deuxièmes chances», a-t-il ajouté.

Lors du troisième but des Sharks, notamment, la rondelle circulait à gauche et à droite, Price ne sachant plus où donner de la tête.

«Jeff Petry ne s’occupe pas du bâton de son joueur. [Tomas Hertl] est dans l’enclave et il pousse la rondelle vers Kevin Labanc de l’autre côté. C’est un jeu d’enfant. Price se retrouve dans une situation où la rondelle a changé de direction à deux endroits.»

«Ça ne veut rien dire»

Lorsqu’il évalue le travail d’un gardien de but, Lalime en prend et en laisse avec le taux d’efficacité. Selon lui, cette seule donnée n’offre pas un point de vue assez nuancé.

«Quatre buts sur 23 lancers, pour moi, ça ne veut rien dire. Je regarde la façon dont les buts ont été marqués et les chances ont été accordées», a-t-il fait valoir.

Au final, Price a fait face à plusieurs excellentes occasions de marquer... mais à très peu de lancers. Bref, un cauchemar pour un gardien de but.

Par expérience, Lalime sait comment une soirée comme celle contre les Sharks peut être embêtante pour l’homme entre les deux poteaux, surtout sur le plan psychologique.

«C’est un match qui est très frustrant pour un gardien. Tu n’as pas beaucoup de lancers. Les chances de marquer sont de qualité. Tu t’en veux à un certain point, parce que tu te dis : "J’aurais dû réaliser l’arrêt, j’aurais dû faire ma part." Je suis convaincu que Price est mitigé dans ses sentiments, mais, personnellement, je regarde les buts accordés et je ne peux pas le blâmer. Je trouve que c’est trop facile.»

Voyez le segment complet avec Patrick Lalime dans la vidéo ci-dessus.