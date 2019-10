Le défenseur des Devils du New Jersey, P.K. Subban, continue de redonner à la communauté, même avec une nouvelle équipe. L’athlète de 30 ans a amené au New Jersey un programme communautaire, «Blueline Buddies», qu’il avait créé lors de son passage avec les Predators de Nashville.

Lors de chaque match à domicile des Devils, deux policiers de la région et deux jeunes provenant de quartiers défavorisés pourront assister à la partie, en plus de pouvoir rencontrer Subban avant et après la rencontre. L'initiative devait se mettre en branle lors du match de vendredi soir contre les Coyotes de l’Arizona.

Le joueur originaire de Toronto avait créé ce programme dans le but de sensibiliser et unir la population face à la violence policière. Contrairement à plusieurs athlètes, particulièrement les joueurs de football, l’ancien du Canadien de Montréal avait refusé de s’agenouiller lors de l’hymne national américain afin de protester contre la violence policière.

«Ça n’enlève rien aux droits de tous de faire ce qu’ils veulent ou la façon qu’ils souhaitent exercer leurs droits en tant que citoyens américains, s’est exprimé Subban au site internet des Devils du New Jersey. Je pense que c’est très important pour nous d’être des modèles, de construire des ponts et de faire partie de la solution face aux problèmes dans notre société et ce qui se passe dans notre communauté».

En plus de son initiative «Blueline Buddies», Subban honore toujours son engagement de verser 10 millions $ à la Fondation de l’Hôpital de Montréal pour enfants. Ses gestes en dehors de la glace lui avaient valu une nomination pour le trophée de la Fondation de la LNH à la fin de la saison 2015-2016, remis à un joueur qui applique les valeurs principales du hockey pour enrichir la vie des gens de sa communauté.