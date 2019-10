Maciocia prêt à toute éventualité

Les Carabins de l’Université de Montréal restent sur deux défaites de suite et même s’ils sont maintenant en semaine de congé, ce n’est pas le temps de chômer.

«Ce n'était pas une semaine de repos, on a pris quelques jours de repos et on a pratiqué, on a eu des réunions. On passe beaucoup de temps avec notre équipe médicale parce qu'on aimerait revoir certains de nos joueurs la semaine prochaine quand on commencera les séries», a commenté l’entraîneur Danny Maciocia, vendredi, à «JiC».

L’entraîneur a aussi parlé de la situation des quarts-arrières au sein de son club et des adversaires possibles pour le premier tour des séries.

Surtout, il a répondu à ceux qui croient qu’il ne porte pas toute l’attention nécessaire à son équipe...

