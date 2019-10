Les rumeurs fusent dans la NFL

Comme la date limite des transactions dans la NFL approche à grands pas, le mardi 29 octobre, on commente dans le balado les nombreuses rumeurs d’échanges, notamment celles qui concernent le receveur de passes vedette des Bengals de Cincinnati, A.J. Green.

«Imaginez seulement si les Saints devaient ramasser A.J. Green! lance l'analyste de La Zone payante Jean Carrier. Michael Thomas, il est comme un peu seul dans l'attaque aérienne des Saints. Tu ajoutes A.J. Green: là, tu es en business!»

On discute également des transactions qui ont déjà façonné le paysage de la NFL au cours des derniers jours. On y va aussi de nos prédictions pour les matchs du week-end et on vous offre la classique Chronique au bar!

100% «fantasy football»

Alors que la huitième semaine d'activités dans la NFL bat son plein, nous vous présentons encore notre segment 100% fantasy, où l'on vous donne quelques trucs pour préparer les formations de vos différents pools! Cette semaine, on vous donne l’identité de cinq joueurs à faire jouer absolument, cinq joueurs à laisser sur le banc et cinq joueurs à aller chercher dans le pool de joueurs autonomes qui peuvent vous aider tout de suite!

