Le secret de Mantha, de Letang et de Beauvillier

Publié aujourd'hui à 19h09

Mis à jouraujourd'hui à 19h12

Qu'ont en commun Anthony Mantha, Kris Letang et Anthony Beauvillier?

François Borduas.

De plus en plus de joueurs de la LNH font appel à des «skills coachs» durant l'été pour parfaire leurs habiletés. Borduas fait partie de ce groupe sélect d'entraîneurs, et, en ce début de saison, plusieurs de ses élèves comme Mantha (7 buts à ses 10 premiers matchs) connaissent des départs canons. L’entraîneur peut se vanter d’avoir changé la façon de patiner du gros ailier des Red Wings de Detroit.

La spécialité de François depuis 24 ans : développer les habiletés de ses joueurs pour leur donner pleinement confiance en leurs moyens.

Et la confiance, ça se bâtît avec des exercices d’habiletés. Des exercices qui, bien souvent, sortent ces joueurs de leur zone de confort. On parle ici de techniques de départ, de positionnement, d'explosion et de maniement de rondelle. Si la majorité des coachs de power skating apprennent à leurs joueurs à être bons sans la rondelle, Borduas s’occupe aussi de les rendre efficaces avec la rondelle. Tout pour suivre la cadence et le rythme effréné de la LNH d'aujourd'hui. Le gros Mantha, par exemple, à 6 pieds 6 pouces, n'a jamais patiné avec autant d'aisance depuis ses débuts dans la grande Ligue.

L’été dernier, l’entraîneur a travaillé également avec Kris Letang (10 pts en 11 matchs), Anthony Beauvillier (6 pts en 9 matchs), Josh brook, Mathieu et P.-O. Joseph, Jean-Sébastien Dea et des dizaines de joueurs de la Ligue américaine.

Après avoir prodigué ses conseils aux Huskies de Rouyn-Noranda l’an dernier, Borduas travaille aujourd’hui avec les Voltigeurs de Drummondville, en espérant un jour se retrouver dans la LNH.

Est-ce que chaque équipe de la LNH devrait se munir d’un gars comme Borduas? Pas le choix, c’est la nouvelle tendance du hockey moderne.