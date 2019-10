DeMar DeRozan louange encore les Raptors

DeMar DeRozan éprouve encore beaucoup d’amour pour la ville de Toronto, là où il a passé les neuf premières années de sa carrière.

«Être repêché par Toronto était la meilleure chose qui soit arrivée pour ma carrière», a déclaré l’athlète de 30 ans, qui évolue avec les Spurs de San Antonio, dans une entrevue diffusée vendredi sur la chaîne américaine HBO.

À VOIR: Les Raptors hissent leur bannière de champions

Originaire de Compton, en Californie, DeRozan a joué son basketball universitaire pour les Trojans de l’Université de Californie du Sud (USC).

«La raison pour laquelle je suis resté à la maison, que je suis allé à USC, c’était parce qu’il y avait de bonnes chances que je ne joue pas à la maison, a poursuivi DeRozan. Laissez-moi profiter du fait d’être chez moi, de jouer chez moi et soudainement, je me fais repêcher et je dois aller dans un autre pays. Je n’avais même pas de passeport.»

Le joueur qui occupe la position de garde a dû s’adapter rapidement au changement.

«Je vais à Toronto, l’hiver arrive et je portais encore des "Converse" [rires]. J’étais la seule recrue, donc j’étais au gymnase chaque soir et je regardais les autres faire et je le faisais. Je suis content d’avoir adopté cette approche.»

Un retour possible?

Le contrat de DeRozan sera échu à la fin de la présente saison. Il sera donc libre de signer un contrat là où il le souhaite et la question d’un retour avec les Raptors mérite d’être posée.

Après son échange aux Spurs en juillet 2018, l’Américain n’avait pas caché sa déception, lui qui avait exprimé son désir de prendre sa retraite avec les Raptors.

De plus, l’athlète continue d’entretenir des liens étroits avec ses anciens coéquipiers, dont son meilleur ami et joueur actuel des Raptors, Kyle Lowry. Dans une autre entrevue avec le San Antonio Express-News, l’ancien numéro 10 des Raptors a indiqué ne pas avoir regardé la cérémonie de remise des bagues de championnat des Raptors avant leur match d’ouverture, mais qu’il a parlé à tous ses anciens coéquipiers pour les féliciter.