Un match émotif pour Corey Perry

Après avoir passé les 14 premières saisons de sa carrière avec les Ducks d’Anaheim, Corey Perry affrontera son ancienne formation pour la première fois jeudi soir, lorsque les Stars de Dallas accueilleront l’équipe de la Californie.

«C’est une date sur le calendrier que j’ai vue quand j’ai signé ici. Ça va être bizarre, ça va être excitant», a raconté le nouvel attaquant des Stars.

L’été dernier, Les Ducks ont mis fin à leur relation avec le joueur de 34 ans en rachetant son contrat d’une valeur annuel de 8.6 millions $ par année pour les deux prochaines années. Cette annonce faisait suite à une année difficile pour Perry, lui qui avait récolté 10 points en 31 matchs en plus de subir une importante blessure au genou.

«Je ne leur en veux pas. C’est une entreprise. Tu passes à autre chose. Parfois le changement peut être bon» a ajouté le vétéran.

Un nouveau départ

Quelques jours après le rachat de son contrat, Perry signait une entente d’une durée d’un an avec les Stars en tant que joueur autonome. «C’est un processus que certains joueurs vivent quelques fois dans leur carrière. Pour moi c’était la première fois que j’avais à le faire. Ce n’était pas facile, il y avait plusieurs bonnes équipes sur la liste. Heureusement, j’ai atterri ici», a exprimé l’attaquant.

Perry a manqué la totalité du camp d’entrainement et les sept premiers matchs de son équipe en raison d’une blessure à un pied. Du haut des estrades, il a essayé d’être un mentor pour les plus jeunes joueurs de l’équipe.

«Tu dois essayer d’aider les plus jeunes joueurs. Essayer de ne pas paniquer. J’avais l’impression qu’on se débarrassait trop souvent [de la rondelle] quand je regardais le match des estrades. Tu essaies de leur parler et de leur donner un peu plus de temps pour penser», a expliqué Perry.

De retour au jeu, le Canadien a inscrit trois points à ses quatre premiers matchs avec les Stars, tous dans le même match.

Un passage rempli de succès à Anaheim

Corey Perry a laissé sa marque au sein de l’organisation des Ducks. En 14 saisons avec l’équipe, Perry a disputé 988 parties, récoltant 776 points. Il faisait partie de la formation qui a remporté la Coupe Stanley en 2007.

Sa meilleure saison sur le plan personnel est arrivée en 2010-2011. L’attaquant y a fait la pluie et le beau temps en récoltant 98 points. Cette performance lui aura permis de remporter les trophées Maurice Richard et Hart.