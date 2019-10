Un espoir du CH déculotte, puis rhabille un gardien dans l’OHL

L’espoir des Canadiens Cam Hillis en a mis plein la vue mercredi, dans un match entre son équipe, le Storm de Guelph, et les Otters d’Erie.

Le joueur de centre de 19 ans, qui est également capitaine de son équipe, a servi une feinte magistrale au gardien Daniel Murphy en tirs de barrage, donnant ainsi la victoire à son club.

Smooth move from @cam_hillis ��@CanadiensMTL prospect strikes for the shootout winner as @Storm_City edged Erie on Wednesday morning. pic.twitter.com/QMSjBwul04