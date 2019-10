Un effort collectif de l’Armada

C’est 12 des 18 patineurs de l’Armada de Blainville-Boisbriand qui ont au moins amassé un point dans un gain de 5 à 3 face aux Islanders de Charlottetown, jeudi soir, au Centre d’excellence Sports Rousseau.

Parmi ceux-ci, l’ailier Simon Pinard et le défenseur Samuel Bolduc se sont démarqués avec une récolte d’un but et d’une mention d’aide chacun.

Les autres marqueurs de la formation des Laurentides ont été Étienne Caron, Luke Henman et Maxim Bykov. Il s’agissait d’ailleurs de la première réussite de Caron dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec.

Xavier Fortin, Nikita Alexandrov et Xavier Bernard ont assuré la réplique des visiteurs.

Devant les cages, Émile Samson a effectué 32 arrêts dans la victoire, tandis que Matthew Welsh a repoussé 19 rondelles dans la défaite.

Egor Sokolov donne la victoire aux Eagles

Au Cape Breton, Egor Sokolov a inscrit le but gagnant alors qu’il ne restait que huit secondes à faire au match et les Eagles du Cape Breton ont vaincu les Tigres de Victoriaville 4 à 3.

Il s’agissait de la 13e réussite du natif d’Ekaterinbourg, en Russie, cette saison. Une statistique qui le place au deuxième rang des buteurs du circuit Courteau, à cinq réussites de Cédric Paré de l’Océanic de Rimouski.

Dans cette partie, Sokolov a également fourni une mention d’aide sur le but de Ryan Francis. Brooklyn Kalmikov et Shaun Miller ont également touché la cible pour les Eagles.

Du côté des Tigres, Mikhail Abramov a réussi un doublé, tandis qu’Anthony Poulin a été l’autre patineur à battre le gardien William Grimard.

Jeremy McKenna tranche en prolongation

À Moncton, il y a eu beaucoup d’action en fin de rencontre, mais les Wildcats s’en sont sortis avec une victoire de 4 à 3 en prolongation alors que le Phoenix de Sherbrooke était de passage au Nouveau-Brunswick.

Jeremy McKenna a inscrit le but vainqueur après 87 secondes écoulées en temps supplémentaire. Les deux équipes ont trouvé le fond du filet à deux reprises lors de la troisième période. Le Phoenix a même créé l’égalité alors qu’il restait un peu plus d’une minute au temps régulier.

Dans la victoire, Alexander Khovanov a été buteur en désavantage numérique et a récolté une mention d’aide. Son coéquipier Jakob Pelletier a obtenu deux passes.

Le gardien des Wildcats Olivier Rodrigue a fait face à 31 rondelles dans ce match. Son vis-à-vis, le gardien de première année Samuel Hlavaj, a accordé quatre filets sur 38 lancers.