Si le repêchage 2017 était à refaire, Nick Suzuki serait...

Le repêchage de 2017 dans la LNH a vu son lot de joueurs de talent être sélectionnés par les différentes formations.

Certains de ceux-ci ont répondu aux attentes, d’autres ont fait mieux que ce que l’on prévoyait, alors que quelques joueurs de cet encan ont carrément déçu jusqu’ici.

Jeudi matin, à l'émission «Les Partants», notre expert hockey et ancien recruteur dans la LNH Alain Chainey y est allé d’une exhaustive analyse sur les joueurs issus du repêchage de 2017. S’il devait refaire l’exercice, ses choix seraient très différents...

1. Choix d’Alain : Elias Pettersson (+4 rangs)

Sélection d’origine : Nico Hischier (Devils)

Analyse d’Alain : «Elias Pettersson a remporté le trophée Calder l’an dernier. C’est un joueur très dynamique offensivement. Il est carrément exceptionnel. Son bagage d’habiletés est impressionnant. Il excelle à tous les niveaux. Pettersson s’élèvera prochainement parmi les meilleurs joueurs de la LNH.»

2. Choix d’Alain : Miro Heiskanen (+1 rang)

Sélection d’origine : Nolan Patrick (Flyers)

Analyse d’Alain : «Miro Heiskanen est un patineur exceptionnel qui adore transporter la rondelle et qui est très dominant en possession de celle-ci. Il est également très stable en défensive malgré son jeune âge. C’est présentement le défenseur le plus utilisé chez les Stars de Dallas. Son jeu de transition et sa relance de l’attaque sont tout simplement impeccables.»

3. Choix d’Alain : Nico Hischier (-2 rangs)

Sélection d’origine : Miro Heiskanen (Stars)

Analyse d’Alain : «Je n’ai rien contre Nico Hischier. C’est un joueur très talentueux. Mais pour moi, au niveau du potentiel de croissance, je préfère Pettersson et Heiskanen pour le futur. Hischier demeure néanmoins très explosif offensivement. Les Devils lui ont d’ailleurs récemment démontré qu’ils tenaient à lui en lui octroyant un gros contrat.»

4. Choix d’Alain : Cale Makar (même rang)

Sélection d’origine : Cale Makar (Avalanche)

5. Choix d’Alain : Nolan Patrick (-3 rangs)

Sélection d’origine : Elias Pettersson

Analyse d’Alain : Nolan Patrick a été dominant dans les rangs juniors, mais depuis quelques années, il se blesse souvent. Pour lui, le défi c’est de demeurer en santé. Il possède le talent pour réussir. C’est un joueur de centre complet. Ce n’est pas un joueur très spectaculaire sur la patinoire, mais il est très efficace.»

Et Nick Suzuki, dans tout ça?

Le repêchage de 2017 a aussi vu un joueur que les amateurs du CH connaissent bien se faire sélectionner : Nick Suzuki.

Le petit droitier avait été appelé sur l’estrade au 13e rang par les Golden Knights de Vegas.

Où se situe-t-il dans le classement d’Alain Chainey?

«11e! Nick Suzuki ne cesse de progresser. Si certaines personnes questionnent son explosion sur patin, je leur réponds que Suzuki est tellement intelligent que ça fait de lui un meilleur patineur. Il a des mains rapides et vives et son sens du jeu est vraiment sensationnel. On le voit de plus en plus à l’aise dans la LNH et son jeu défensif est excellent. Les Canadiens ont obtenu un excellent joueur en Nick Suzuki.»

Voyez, dans la vidéo ci-dessus, l'analyse complète d'Alain Chainey.