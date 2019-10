Le combat de Nate Diaz à l’UFC 244 annulé pour dopage

Le combat entre Jorge Masvidal et Nate Diaz à l’UFC 244, prévu le 2 novembre prochain, serait annulé après que ce dernier ait échoué un test antidopage. Diaz l’a annoncé lui-même sur son compte Twitter, jeudi.

Le combat Masvidal/Diaz devait être le combat principal de cette soirée d’arts martiaux mixtes présentée au Madison Square Garden de New York.

«Je ne me rendrai pas à NYC pour me battre le week-end prochain parce qu’ils disent que j’ai été pris avec des taux élevés de suppléments contaminés [dans mon sang], a écrit Diaz sur Twitter. Je suis sûr que c’est faux parce que j’ai une alimentation complète d’origine végétale (whole food). Je ne mange même pas de viande. Alors je ne me battrai pas tant que l’UFC, l’USADA ou n’importe qui d’autre ne règle cette situation.»

Diaz continue en traitant l’organisation de Dana White de tricheurs, ponctuant son court texte de plusieurs jurons. Ce combat n’avait pas de réel enjeu, si ce n’est que le titre fictif du «Baddest Motherf*er», que les deux combattants se revendiquent.

Avant sa victoire contre Anthony Pettis par décision unanime au mois d’août dernier, l’Américain ne s’était pas battu dans l’UFC depuis trois ans, notamment suspendu pour avoir consommé du cannabis suite à son dernier combat, qui l’opposait à Conor McGregor.