Enfin le «vrai» Anthony Duclair à Ottawa?

Après avoir changé d’équipe cinq fois depuis le début de sa carrière, Anthony Duclair pourrait avoir trouvé sa place sur l’un des deux premiers trios d’une équipe de la Ligue nationale.

Le Québécois a inscrit ses deuxième et troisième buts de l’année, mercredi soir, lors du gain de 5 à 2 des Sénateurs d’Ottawa aux dépens des Red Wings de Detroit.

Duclair s’est illustré en touchant la cible en fin de deuxième période, à la suite d’une savante passe de Thomas Chabot. Il a ajouté un but en poussant la rondelle dans un filet désert avec un peu moins de deux minutes à jouer au match.

Celui qui occupe une place au sein du premier trio des Sénateurs en compagnie de Brady Tkachuk et de Logan Brown est donc revenu en force.

À l’image de son club, il avait été réduit passablement au silence en vertu d’un seul but à ses huit premières sorties de la campagne.

Le choix de troisième tour des Rangers de New York en 2013 avait connu une excellente carrière junior avec les Remparts de Québec, amassant 249 points en 203 matchs.

Échangé aux Coyotes de l’Arizona le 1er mars 2015, il s’était distingué à sa première année avec ceux-ci en récoltant 44 points en 81 matchs.

Cependant, les saisons suivantes ont été plus compliquées pour Duclair, qui a d’ailleurs été envoyé dans la Ligue américaine en 2016-2017.

En plus des Rangers et des Coyotes, l’attaquant est passé par les Blackhawks de Chicago et les Blue Jackets de Columbus avant d’être échangé aux Sénateurs lors de la plus récente date limite des transactions.

Depuis son arrivée dans la capitale fédérale en février dernier, Duclair a récolté 11 buts et six mentions d’aide en 30 parties.