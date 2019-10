L'Impact tranche dans le dossier Wilmer Cabrera

L’Impact de Montréal a confirmé jeudi que l’instructeur-chef Wílmer Cabrera ne sera pas de retour avec le club la saison prochaine.

«Son contrat, venu à échéance, ne sera pas prolongé. [...] Les démarches pour embaucher le prochain entraîneur-chef de l’équipe première sont déjà en cours», a précisé le Bleu-Blanc-Noir dans un communiqué de presse.

Cabrera, 52 ans, avait été embauché par l’Impact le 21 août, à la suite du congédiement de Rémi Garde. Il a notamment mené l’équipe à la conquête du Championnat canadien le 25 septembre face au Toronto FC. En Major League Soccer (MLS), il n’a pu ramener la formation montréalaise sur le chemin des séries éliminatoires, conservant une fiche de 2-4-1. L’Impact a terminé au neuvième rang de l’Association de l’Est.

«J’aimerais remercier l’Impact de Montréal pour les deux mois passés dans cette magnifique ville à travailler avec le club, a déclaré le principal intéressé. Notre entente s’est terminée, entente qui, dès le début, était prévue pour seulement deux mois. Je suis très fier d’avoir remporté le Championnat canadien, un titre très attendu par les supporteurs et le club depuis 2014. Je souhaite beaucoup de succès au club et je tiens à reconnaître le dévouement et les efforts de ses joueurs exceptionnels.»

Cabrera avait amorcé la campagne chez le Dynamo de Houston, qui l’a limogé le 13 août. Il avait été embauché par la formation texane en octobre 2016 et au total, il y a maintenu un dossier de 32-39-22.

Un cimetière d’entraîneurs

Le départ du pivot colombien signifie que l’Impact aura un septième entraîneur-chef depuis son entrée en MLS en 2012.

Jesse Marsch, Marco Schallibaum, Frank Klopas, Mauro Biello, Rémi Garde et Cabrera n’ont jamais été en mesure de diriger le onze montréalais plus de deux saisons. Biello est celui qui a été le plus longtemps en poste, lui qui œuvré pendant 24 mois.

L’organisation n’a pas donné de détails sur les qualités recherchées chez son prochain entraîneur. Il sera donc intéressant de voir la direction que prendra l’équipe de Joey Saputo.

Elle a déjà tenté l’expérience de pivots avec de l’expérience en MLS (Marsch, Klopas, Cabrera), d’entraîneurs venant de l’international (Schallibaum et Garde), ainsi que d’un produit local (Biello).