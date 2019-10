Bienvenue à l’Académie de boxe Ramsay!

À 47 ans, l’entraîneur Marc Ramsay, dont la réputation n’est plus à faire auprès des amateurs québécois de boxe, a enfin son propre gymnase.

L’Académie de boxe Ramsay permettra au Québécois de perfectionner davantage la formation de ses poulains. Actuellement, Ramsay dirige une douzaine de boxeurs, dont certains sont dans l’élite mondiale.

À VOIR AUSSI | Un combat Beterbiev-Pascal en vue?

«Je n'ai jamais voulu avoir un gymnase, c'est beaucoup de responsabilités et je jugeais que je n'avais pas le temps pour ça, explique-t-il. Mais avec le nombre de boxeurs que j'ai dans l'équipe, c'est devenu indispensable. Je n'ai pas le choix.»

«On veut une place privée, à nous, on va en faire un vrai laboratoire où on va installer des caméras partout, mentionne également l’entraîneur. Être en mesure de filmer les sessions de "sparring", puis passer immédiatement au bureau et être en mesure d'observer ce qu'on a fait et ensuite retourner travailler.»

«Ça va être comme un "pit stop" de Formule 1, où on va être en mesure de pousser les performances un petit peu plus», souligne également celui qui a dirigé quatre champions du monde.

Des éloges

Une chose est sûre, les boxeurs qui s’y entraînent semblent déjà apprécier les installations. Mais surtout, ils sont contents d’y travailler avec Ramsay.

«Premièrement c'est un professionnel, deuxièmement, c'est une bonne personne», mentionne le colosse russe Arslanbek Makhmudov.

«Il a l'air hyper sérieux comme ça, mais c'est quelqu'un avec qui il est très plaisant de travailler, observe pour sa part Christian Mbilli. Au début, je voyais qu'il avait l'air très, très sérieux, très strict, mais quand on connait bien Marc Ramsay, c'est quelqu'un de très plaisant. C'est aussi ce qui fait sa force actuellement.»

David Lemieux, qui est devenu champion du monde sous ses ordres, est plus catégorique.

«Je connais son éthique de travail, il est constant et il est toujours là, il est toujours derrière nous. (...) C'est vrai que c'est le meilleur entraîneur au pays.»

Voyez le reportage de Nancy Audet dans la vidéo ci-dessus.