«On doit être meilleurs» - Auston Matthews

Malgré une attaque explosive sur papier, les Maple Leafs de Toronto éprouvent quelques ennuis et leur joueur-vedette Auston Matthews s’attend à beaucoup mieux dans les prochains matchs.

Privée de son capitaine John Tavares, aux prises avec une fracture du doigt, la formation ontarienne a encaissé un deuxième échec en autant de jours, mardi. Après avoir perdu 4 à 3 en prolongation face aux Blue Jackets de Columbus la veille, elle s’est inclinée 4 à 2 devant les Bruins de Boston.

Avec un dossier de 5-4-2, Toronto occupe le troisième rang de la section Atlantique. Selon Matthews, les résultats collectifs doivent être nettement supérieurs.

«Ce n’est pas suffisant, a-t-il déclaré au site NHL.com. On doit être meilleur et je pense que ça commence par le groupe de leaders. Il faut que je m’améliore, tout le monde doit le faire. Nous devons tous nous regarder dans le blanc des yeux et devenir responsables vis-à-vis chacun d’entre nous.»

«C’est le même scénario qui revient sans cesse. Nous ne sommes pas disciplinés et nous nous sortons des matchs en écopant de plusieurs punitions. Ça nous enlève du rythme et c’est à nous de corriger cela», a-t-il déploré au quotidien «Toronto Sun» en ayant en tête les quatre pénalités des siens à Boston, sanctions qui ont offert un but aux Bruins.

L’attaquant Alexander Kerfoot, qui a touché la cible au TD Garden, n’est guère plus satisfait. «On a parlé de l’importance de jouer 60 minutes complètes ensemble et je ne crois pas que nous y sommes parvenus encore», a-t-il avoué au journal local.

Les meilleurs doivent être les meilleurs

De son côté, l’entraîneur-chef Mike Babcock apprécie l’effort de sa troupe, mais il est conscient que les victoires ne viennent pas facilement. Tout comme Matthews, il estime que les hockeyeurs de talent doivent prendre les choses en main.

«On a souvent discuté de cela au fil des ans: qui devrait évoluer avec qui? C’est important, mais au bout du compte, vos joueurs dominants ont à être les meilleurs sur la glace», a-t-il souligné.

Les Leafs accueilleront les Sharks de San Jose, vendredi, avant de visiter le Canadien de Montréal le lendemain.