Les Sénateurs ont-ils trouvé pire qu'eux?

Les Sénateurs ont marqué trois buts sans réplique en deuxième période pour revenir de l’arrière et l’emporter 5 à 2 devant les Red Wings de Detroit, mercredi soir, à Ottawa.

Il s’agit d’un sixième revers consécutif pour les Red Wings, qui sont présentement 14es au classement de l’Association de l’Est.

À LIRE AUSSI | Sept anciens Sénateurs qui performent ailleurs

À LIRE AUSSI | Ça va encore plus mal chez les Sénateurs

C’est Jean-Gabriel Pageau qui a inscrit le but gagnant, en désavantage numérique. Deux minutes plus tôt, son coéquipier Mark Borowiecki avait créé l’égalité avec son premier but de la saison.

Anthony Duclair a quant à lui marqué le but d’assurance à la fin du deuxième vingt. Il a ensuite inscrit son troisième but de la saison avec moins de deux minutes à faire au temps réglementaire, dans un filet désert.

Chris Tierney a aussi touché la cible pour les Sénateurs tandis que Thomas Chabot a récolté deux mentions d’aide.

Du côté des Red Wings, Darren Helm et Tyler Bertuzzi ont été les marqueurs.

Le gardien Anders Nilsson a signé sa première victoire de la saison en repoussant 34 des 36 tirs dirigés en sa direction. À l’autre bout de la patinoire, Jonathan Bernier a concédé quatre buts sur 37 tirs.

Premier choix des Sénateurs à l’encan 2016, Logan Brown a disputé son premier match de la saison avec la formation ottavienne. Le Longueuillois Jean-Christophe Beaudin a quant à lui disputé son premier match en carrière dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

Brown et Beaudin ont profité des blessures à Colin White et Artem Anisimov pour intégrer la formation des Sénateurs. Le premier sera absent de trois à cinq semaines en raison d’une blessure à l'aine et au fléchisseur de la hanche, tandis que le second devrait s’absenter d’une à deux semaines en raison d’une blessure au bas du corps.

Hedman fait la différence

À St. Petersburg, Victor Hedman a procuré une victoire de 3 à 2 au Lightning de Tampa Bay face aux Penguins de Pittsburgh en enfilant l’aiguille dans la dernière minute de jeu, en avantage numérique.

L’équipe locale était menée 2 à 1 après 47 minutes de jeu lorsque le Québécois Cédric Paquette a créé l’égalité avec son premier but de la saison.

Alex Killorn a été l’autre marqueur du Lightning, qui a dirigé pas moins de 48 tirs en direction du gardien Tristan Jarry.

Pour sa part, Andrei Vasilevskiy a fait face à 39 lancers devant la cage des Floridiens. Il n’a été déjoué que par Brandon Tanev et Jake Guentzel.