Les Rangers se cherchent

Le premier mois de la saison n’est pas terminé, mais certaines équipes commencent déjà à s’interroger longuement. C’est le cas des Rangers de New York, qui ont encaissé mardi une cinquième défaite consécutive et qui devront effectuer des ajustements rapidement.

Après leur revers de 3 à 2 en prolongation aux mains des Coyotes de l’Arizona, les Blueshirts comptent seulement cinq points et occupent l’avant-dernier rang de l’Association de l’Est, devant les pauvres Sénateurs d’Ottawa. Pourtant, ils avaient amorcé la campagne avec deux gains d’affilée, sauf que l’effort ne semble pas suffire aux yeux de leur entraîneur-chef David Quinn.

«Vous pouvez dire tout ce que vous voulez à propos de la structure et des systèmes de jeu. Par contre, si vous ne patinez pas, si vous ne bougez pas vos pieds et si vous ne jouez pas avec le sentiment d’urgence d’agir et à un bon rythme, vous n’obtiendrez pas de succès», a-t-il déclaré au site NHL.com.

«Vous n’y arriverez pas. Le hockey est simple, mais difficile. Nous ne réalisons pas les jeux de base nécessaires pour gagner régulièrement, a-t-il poursuivi. Parfois, on le fait. Plus souvent qu’autrement, on ne le fait pas et c’est le cas présentement. Il est possible de le sentir: nous sommes un peu à court et on doit patiner afin de s’en sortir.»

Départs minables

D’ailleurs, les Rangers peinent à entamer les parties en même temps que leurs rivaux cette saison. Mardi, ils ont été dominés 21 à 4 au chapitre des lancers au cours des 20 premières minutes. La période initiale d’une rencontre est problématique pour eux, car ils y ont été surclassés 95 à 62 pour les tirs et 9 à 5 pour le nombre de buts depuis le début du calendrier régulier. Également, ils ont totalisé 12 punitions lors des premiers tiers, incluant deux face aux Coyotes.

L’attaquant Chris Kreider croit détenir une partie de l’explication à cet effet.

«Si vous n’êtes pas capable de sortir de votre territoire durant les 5-10 premières secondes du match, vous allez passer beaucoup de temps à l’intérieur de la zone défensive, a-t-il dit. Je pense qu’il s’agit de se donner plus d’informations les uns les autres et le reste viendra avec l’expérience, la chimie et le temps. Cependant, il faut commencer à régler ça maintenant.»