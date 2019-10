Les portes du Temple s’ouvrent pour Derek Aucoin

L’ancien lanceur des Expos de Montréal Derek Aucoin fera son entrée au Temple de la renommée du baseball québécois lors d’une cérémonie qui aura lieu le 9 novembre, a-t-il été révélé mercredi.

Celui ayant disputé deux parties avec les Amours pendant la saison 1996 fera partie d’une cuvée 2019 comprenant Pierre-Luc Laforest, Richard Émond, François Lemire, René Marchand et Stéphanie Savoie. Les intronisations posthumes de Gary Carter et Rusty Staub, notamment, sont prévues, tout comme celles de Paul Calvert, Joe Page et Hector Racine. Le Panthéon compte actuellement 76 membres.

Aussi, Baseball Québec a voulu souligner de digne façon son demi-siècle d’existence et le 50e anniversaire de la première saison de l’histoire des Expos. L’arrivée d’Aucoin au Temple s’inscrivait ainsi dans l’ordre logique des choses.

«Je suis fier de pouvoir me joindre au Temple de la renommée parmi les grands bâtisseurs du baseball dans la province. Le baseball est ma passion depuis toujours et obtenir une telle reconnaissance me touche beaucoup. Merci au comité de sélection de m’avoir choisi pour cette impressionnante cuvée et sachez que j’en suis très honoré», a commenté Aucoin sur le site de la fédération provinciale.

Celui-ci a accédé aux ligues majeures l’année suivant le championnat qu’il a savouré avec la filiale AAA des Expos, les Lynx d’Ottawa. Luttant présentement contre un cancer du cerveau, soit le glioblastome multiforme, l’ex-artilleur droitier est analyste des matchs de baseball à la chaîne TVA Sports et a agi comme animateur à la radio.