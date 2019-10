Logan Couture critique ses coéquipiers

Le capitaine des Sharks de San Jose, Logan Couture, n’a pas du tout apprécié la plus récente défaite de son équipe, mardi soir, à un point tel qu’il a critiqué deux coéquipiers pour leur performance sur la séquence décisive.

Les Requins ont encaissé un revers de 4 à 3 en prolongation aux mains des Sabres de Buffalo, qui les avaient également vaincus en Californie le week-end dernier. Avec environ deux minutes à écouler au temps supplémentaire, Jack Eichel a tranché le débat en saisissant un retour de lancer pendant que certains joueurs adverses peinaient sur la glace.

D’ailleurs, les attaquants Timo Meier et Kevin Labanc ont mis trop de temps à retourner à leur banc, de sorte qu’ils ont permis à Eichel et Rasmus Ristolainen d’amorcer une descente à deux contre un. Les deux patineurs des Sabres n’en demandaient pas tant afin de sceller l’issue de la partie et la générosité des Sharks n’a guère plu à Couture.

«Il s’agit d’un changement de joueurs inacceptable. Deux gars sont restés trop longtemps sur la glace pour essayer de marquer un but. C’est un jeu égoïste et cela n’a pas à se retrouver dans le plan de match de cette équipe. Nous devrons régler cela», a commenté le vétéran aux médias, sans identifier Meier et Labanc explicitement.

Voyez les commentaires de Couture dans la vidéo ci-dessus.

Auteur d’une fiche de 3-5-1 cette saison, San Jose visitera le Canadien de Montréal jeudi.