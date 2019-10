L'Avalanche devra se débrouiller sans Rantanen

L’Avalanche du Colorado devra momentanément s’habituer à la vie sans Mikko Rantanen, qui ratera au moins une semaine de jeu à cause d’une blessure au bas du corps.

L’entraîneur-chef de l’équipe, Jared Bednar, a précisé après l’entraînement de mercredi qu’il ne s’attend pas à voir l’attaquant manquer à l’appel pendant de quatre à six semaines, ajoutant que «nous espérons que ce sera significativement moins que cela». Son cas sera évalué sur une base hebdomadaire.

«Il est l’un des meilleurs joueurs de la Ligue nationale et lorsque vous perdez ce genre de hockeyeur, c’est difficile, a commenté son coéquipier Nathan MacKinnon au site NHL.com. Nous n’allons pas le remplacer, mais il a été blessé l’an dernier et on a trouvé le moyen d’obtenir quelques victoires.»

«Espérons que nous pourrons traverser la tempête d’ici son retour. Mikko est un entêté et il sera de retour plus tôt que tard. Comme je l’ai déjà dit, les autres gars doivent se lever, incluant moi-même», a-t-il poursuivi.

Rantanen a quitté la rencontre de lundi face aux Blues de St. Louis au début de la deuxième période en raison d’un possible problème à la cheville gauche qu'il s’est tordue en effectuant une enjambée. Cette saison, il a récolté 12 points en neuf sorties, marquant cinq fois.